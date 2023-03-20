Признаки инсульта, о которых вы можете не знать - невролог Алехина

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Признаки инсульта, о которых вы можете не знать - невролог Алехина


Внезапная блокировка поступления кислорода в мозг приводит к симптомам мини-инсульта.


Мини-инсульт, известный как транзиторная ишемическая атака (ТИА), свидетельствует о более высоком риске опасного для жизни инсульта. Симптомы мини-инсульта могут напоминать симптомы инсульта, который может возникнуть внезапно.

Симптомы мини-инсульта и инсульта могут включать:
  • Лицо — лицо может опуститься на одну сторону, человек может не улыбаться, рот может опуститься, а веко может опуститься.
  • Руки — человек может быть не в состоянии поднять обе руки и удерживать их в таком положении из-за слабости или онемения одной руки.
  • Речь — речь может быть невнятной, или она может быть искажена, или человек может вообще не говорить, несмотря на то, что он выглядит бодрствующим.
Когда случается мини-инсульт, эффекты длятся всего несколько минут или часов и полностью проходят в течение 24 часов. В любом случае, если вы испытываете симптомы мини-инсульта, какими бы короткими они ни были, вам следует сообщить об этом своему врачу.


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"Могут быть «другие признаки и симптомы» мини-инсульта, которые требуют немедленной медицинской помощи. Симптомы могут варьироваться от проблем с балансом и координацией до головокружения и спутанности сознания. Признаки мини-инсульта могут включать полный паралич одной стороны тела, внезапную потерю или нечеткость зрения и трудности с пониманием того, что говорят другие", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Мини-инсульты обычно вызываются сгустком крови, который попал в кровеносные сосуды, снабжающие головной мозг.

Факторы риска мини-инсульта включают:
  • Плохое питание
  • Недостаток упражнений
  • Ожирение
  • Курение
  • Чрезмерное употребление алкоголя
  • Высокий уровень холестерина
  • Высокое кровяное давление (гипертония)
  • Диабет
  • Мерцательная аритмия


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