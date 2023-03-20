Признаки инсульта, о которых вы можете не знать - невролог Алехина
Внезапная блокировка поступления кислорода в мозг приводит к симптомам мини-инсульта.
Мини-инсульт, известный как транзиторная ишемическая атака (ТИА), свидетельствует о более высоком риске опасного для жизни инсульта. Симптомы мини-инсульта могут напоминать симптомы инсульта, который может возникнуть внезапно.
Симптомы мини-инсульта и инсульта могут включать:
- Лицо — лицо может опуститься на одну сторону, человек может не улыбаться, рот может опуститься, а веко может опуститься.
- Руки — человек может быть не в состоянии поднять обе руки и удерживать их в таком положении из-за слабости или онемения одной руки.
- Речь — речь может быть невнятной, или она может быть искажена, или человек может вообще не говорить, несмотря на то, что он выглядит бодрствующим.
"Могут быть «другие признаки и симптомы» мини-инсульта, которые требуют немедленной медицинской помощи. Симптомы могут варьироваться от проблем с балансом и координацией до головокружения и спутанности сознания. Признаки мини-инсульта могут включать полный паралич одной стороны тела, внезапную потерю или нечеткость зрения и трудности с пониманием того, что говорят другие", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Мини-инсульты обычно вызываются сгустком крови, который попал в кровеносные сосуды, снабжающие головной мозг.
Факторы риска мини-инсульта включают:
- Плохое питание
- Недостаток упражнений
- Ожирение
- Курение
- Чрезмерное употребление алкоголя
- Высокий уровень холестерина
- Высокое кровяное давление (гипертония)
- Диабет
- Мерцательная аритмия
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