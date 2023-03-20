Диетолог Пономарева: зеленый чай уменьшает жир на животе

"Замена вашего обычного напитка зеленым чаем может дать значительные преимущества для висцерального жира. Согласно исследованию эта смесь чая может помочь сжечь жир, а также снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Катехины возглавляли различные исследования, и появились доказательства того, что растительные лакомства могут иметь некоторые хитрости в рукавах, когда дело доходит до потери веса".

Скрываясь глубоко внутри вашего живота, висцеральный жир может вызывать серьезные проблемы со здоровьем, начиная от диабета и заканчивая сердечными заболеваниями. Таким образом, необходимо устранить жир виновника. Когда дело доходит до диеты, не существует серебряной пули, один напиток кажется особенно мощным сам по себе.Старые привычки умирают с трудом, и ваша чашка чая, вероятно, не пойдет на компромисс.Исследовательская группа решила протестировать антиоксиданты в зеленом напитке на людях.Более того, обычные диетические и физические привычки этих участников сохранялись на протяжении всего испытания. Зеленый чай содержит группу антиоксидантов, известных как полифенолы, которые составляют до 30 процентов его сухого веса.Большинство из них представляют собой флаванолы, широко известные как катехины.Помимо катехинов, зеленый чай также содержит кофеин, который считается стимулятором, помогающим сжигать жир, повышать энергию и повышать физическую работоспособность.Результаты показали, что в группе, принимавшей больше катехинов, площадь висцерального жира уменьшалась сильнее. Более того, исследование показало, что горячий напиток «значительно со временем» уменьшил упрямый жир на животе.Катехины также вызывают снижение систолического артериального давления и «плохого» холестерина, которые считаются предвестниками сердечных заболеваний. Интересно, что все эти положительные эффекты наблюдались, несмотря на то, что участники придерживались своего обычного образа жизни.Ранее МедикФорум писал о психологическом воздействии сыра.

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