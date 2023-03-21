Усталость и затрудненное глотание могут оказаться симптомами рака желудка

Расстройство желудка обычно проходит самостоятельно. Если оно продолжается долгое время, это может быть признаком рака желудка, говорят эксперты организации по борьбе с раком Cancer Research UK. По словам специалистов, этот вид рака может принимать вид кислотного рефлюкса, при котором кислота из желудка раздражает слизистую оболочку вплоть до горла. Эксперты рекомендуют обратиться к врачу, если ощущение изжоги длится большую часть дней в течение трех н0едель и более.Также медики советуют обращать внимание на другие возможные симптомы рака желудка.Рак желудка на ранних и поздних стадиях может кровоточить, что со временем снижает количество эритроцитов в крови. Это, в свою очередь, может вызывать усталость, слабость, одышку, поскольку кровь переносит меньше кислорода.Снижение уровня эритроцитов также может привести к бледности кожи.Непреднамеренное похудение является распространенным признаком рака. По данным Cancer Research, при раке желудка это может быть по ряду причин, включая потерю аппетита и чувство сытости, возникающее после употребления небольшого количества пищи. У заболевших раком людей часто возникает кахексия, означающая изменения в том, как организм усваивает белки, углеводы и жиры. Растущая опухоль выделяет химические вещества, влияющие на потерю жира и мышц.Рак желудка может вызвать трудности с глотанием. В частности, опухоль может стать причиной боли и жжения при глотании, влияет на застревание пищи в горле или груди.Общее недомогание. Рак способен вызвать закупорку желудка, затрудняющую прием пищи. Такая блокировка препятствует нормальному прохождению пищи через тракт, и это может вызвать состояние недомогания с позывами тошноты и рвоты.Появление такого уплотнения (как правило, вместе с болью) может быть признаком того, что рак распространился на ткани, выстилающие брюшную полость.При раке желудка развивается асцит – скопление жидкости в слизистой оболочке живота. Его последствием становится вздутие живота или ощущение тесноты в одежде.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боли в спине могут возникать из-за разных заболеваний

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