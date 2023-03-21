Усталость и затрудненное глотание могут оказаться симптомами рака желудка
Упадок энергии, сопровождаемый усталостью, слабостью, одышкой, может возникать при развитии рака желудка.
Расстройство желудка обычно проходит самостоятельно. Если оно продолжается долгое время, это может быть признаком рака желудка, говорят эксперты организации по борьбе с раком Cancer Research UK. По словам специалистов, этот вид рака может принимать вид кислотного рефлюкса, при котором кислота из желудка раздражает слизистую оболочку вплоть до горла. Эксперты рекомендуют обратиться к врачу, если ощущение изжоги длится большую часть дней в течение трех н0едель и более.
Также медики советуют обращать внимание на другие возможные симптомы рака желудка.
Недостаток энергии. Рак желудка на ранних и поздних стадиях может кровоточить, что со временем снижает количество эритроцитов в крови. Это, в свою очередь, может вызывать усталость, слабость, одышку, поскольку кровь переносит меньше кислорода.
Снижение уровня эритроцитов также может привести к бледности кожи.
Потеря веса. Непреднамеренное похудение является распространенным признаком рака. По данным Cancer Research, при раке желудка это может быть по ряду причин, включая потерю аппетита и чувство сытости, возникающее после употребления небольшого количества пищи. У заболевших раком людей часто возникает кахексия, означающая изменения в том, как организм усваивает белки, углеводы и жиры. Растущая опухоль выделяет химические вещества, влияющие на потерю жира и мышц.
Затруднение глотания. Рак желудка может вызвать трудности с глотанием. В частности, опухоль может стать причиной боли и жжения при глотании, влияет на застревание пищи в горле или груди.
Общее недомогание. Рак способен вызвать закупорку желудка, затрудняющую прием пищи. Такая блокировка препятствует нормальному прохождению пищи через тракт, и это может вызвать состояние недомогания с позывами тошноты и рвоты.
Уплотнение в верхней части живота. Появление такого уплотнения (как правило, вместе с болью) может быть признаком того, что рак распространился на ткани, выстилающие брюшную полость.
Вздутие. При раке желудка развивается асцит – скопление жидкости в слизистой оболочке живота. Его последствием становится вздутие живота или ощущение тесноты в одежде.
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