Онколог Воробьев назвал наиболее распространенный симптомом рака прямой кишки

«Рак прямой кишки — это рак, который развивается в прямой кишке, последнем сегменте кишечника, прежде чем он достигнет ануса», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Человек может увидеть ярко-красную кровь или более темную кровь либо сверху, либо в смеси со стулом, либо на туалетной бумаге. Если вы видите кровь в кале, вы должны немедленно обратиться к своему терапевту. К крови в какае всегда нужно относиться серьезно».

«Это будет постоянно происходить в течение нескольких недель и не улучшаться».

У большинства людей нет никаких симптомов до тех пор, пока болезнь не распространится, что не помогает этой мрачной статистике. К счастью, врач поделился «наиболее распространенным» симптомом, который может насторожить.Рак кишечника, также известный как колоректальный рак, может развиваться как в толстой, так и в прямой кишке.В то время как рак прямой кишки часто не проявляет настораживающих признаков на ранних стадиях, врач поделился тем, что гематохезия является ключевым симптомом, о котором следует знать. Гематохезия описывает прохождение свежей крови через прямую кишку.Рак прямой кишки также может вызвать изменения в привычках вашего кишечника. От запора до диареи, рак прямой кишки может проявляться по-разному.Ранее МедикФорум писал о симптомах анемии.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.