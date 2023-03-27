Недостаток сна увеличивает риск потери зубов

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Недостаток сна увеличивает риск потери зубов


Врач предупредил, что недостаточное количество закрытых глаз может привести к заболеваниям десен, неприятному запаху изо рта и ряду других проблем во рту.


Из-за нашего плотного графика многие люди с трудом спят рекомендуемые семь-девять часов каждую ночь. Несмотря на очевидные осложнения, связанные с недостатком сна, он также может иметь потенциально опасные последствия для ваших зубов.

Бессонные ночи могут привести к потере зубов.

Воспаление десен



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«Одной из наиболее распространенных стоматологических проблем, вызванных недосыпанием, является воспаление десен, иначе известное как гингивит, и это вызвано дополнительными воспалительными гормонами, вырабатываемыми организмом, когда он не высыпается. Первым признаком воспаления десен является кровоточивость десен. Именно в этот момент вы должны действовать и обратиться за советом к врачу, поскольку он может привести к более серьезным стоматологическим проблемам, таким как пародонтит, образование карманов между деснами и зубами и, в конечном итоге, потеря зубов. Внимательно следите за здоровьем десен, если вы носите элайнеры, так как любые бактерии, попавшие в них, будут садиться на зубы и размножаться, вызывая еще больше проблем», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.



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Исследования также показали, что люди с пародонтитом подвержены повышенному риску сердечных приступов, инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Люди с заболеванием десен (также известным как заболевание пародонта) имеют в два-три раза больше риска сердечного приступа, инсульта или другого серьезного сердечно-сосудистого заболевания. Но прямой связи может и не быть. Многие люди с заболеваниями сердца имеют здоровые десны, и не у всех с заболеваниями десен возникают проблемы с сердцем.

Общие факторы риска, такие как курение или нездоровое питание, могут объяснить эту связь.

Скрежетание зубами


Хотя бруксизм (стискивание/скрежетание зубами) чаще всего является результатом стресса и беспокойства, он также распространен среди тех, кто страдает от недосыпания, и может серьезно повлиять на здоровье полости рта.

Легкие случаи могут не требовать лечения, но у тех, кто часто сжимает зубы и подвергает их слишком большой нагрузке, могут развиться серьезные заболевания челюсти, головные боли и мигрени, сплющивание/трещины зубов, повышенная чувствительность зубов и даже потеря зубов. Это также может привести к преждевременному износу элайнеров, поэтому обязательно сообщите своему стоматологу, если вы боретесь с этим.


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