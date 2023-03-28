Уменьшение жира на животе снижает риск развития 13 видов рака - нутрициолог Строков

«Важно избегать избыточного веса вокруг середины тела, жира на животе, а также жира за животом, вокруг органов брюшной полости, известного как висцеральный жир. Этот жир выделяет гормоны, которые увеличивают риск сердечных приступов, инсультов и диабета», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Многие люди не понимают, что этот лишний вес также увеличивает вероятность примерно 13 различных видов рака. Рак пищевода, желудка, печени и почек встречается в два-четыре раза чаще у людей с избыточным весом или ожирением».

Груди (у женщин после менопаузы)

Кишечника

Матки

Пищевода

Поджелудочной железы

Почек

Печени

Верхнего отдела желудка

Желчного пузыря

Яичников

Щитовидной железы

Миеломы

Менингиомы





Как уменьшить висцеральный жир

Когда дело доходит до продолжительности нашей жизни, то, что ее определяет, может казаться нам неподвластным. Конечно, генетика может сыграть свою роль. Однако есть и другие факторы, которые могут повлиять на то, как долго мы проживем.Как и ожидалось, вес является одним из таких факторов, а избыточный вес или ожирение сопряжены с риском многих опасных состояний. Однако один эксперт говорит, что расположение этого лишнего веса на вашем теле еще более опасно.Наличие слишком большого количества висцерального жира может повысить риск множественных видов рака.Несмотря на то, что упражнения играют роль в потере веса, самый большой вклад вносит диета. Сокращение продуктов с высокой степенью переработки, как растительного, так и животного происхождения, которые значительно изменились по сравнению с их первоначальной формой, отказ от рафинированного сахара и снижение потребления алкоголя — все это поможет снизить этот центральный вес тела.Ранее МедикФорум писал о пользе авокадо для завтрака.

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