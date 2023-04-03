Эндокринолог Гуреева рекомендует простое правило "55/5" для контроля уровня сахара

«Важно учитывать, сколько времени вы проводите сидя в течение дня, поскольку мы знаем, что это может быть вредно. Принятие таких принципов, как правило 55/5, может помочь улучшить уровень сахара в крови и уровень инсулина после еды. Это означает, что каждые 55 минут, проведенные в сидячем положении, пять минут вставали или двигались», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«Добавление коротких упражнений с отягощениями умеренной интенсивности к аэробной активности два или три раза в неделю, как это рекомендовано текущими рекомендациями, также может помочь снизить скачки уровня глюкозы».

Диабет — это изменяющее жизнь состояние, которое обычно сохраняется на протяжении всей жизни. У диабетиков как 1-го, так и 2-го типа он вызывает слишком высокий уровень сахара в крови. По этой причине люди с диабетом должны быть осторожны, чтобы поддерживать этот уровень на низком уровне.Одним из способов снижения уровня сахара в крови является диета: одни продукты повышают его, а другие снижают. Физическая активность может сыграть свою роль. Один эксперт поделился простым способом включить упражнения в свой распорядок дня, чтобы предотвратить скачки сахара в крови.Врач-эндокринолог рекомендовала применять правило 55/5 к дням, проведенным за столом или много сидящим.Важность физической активности для диабетиков подтверждается различными исследованиями.Легкие упражнения после еды — еще один способ предотвратить скачки сахара в крови. Результаты показывают, что легкие аэробные упражнения в течение 60 минут или умеренная активность в течение 20–30 минут, начинающиеся через 30 минут после еды, могут эффективно сдерживать скачок уровня глюкозы с минимальным риском гипогликемии.Упражнения в другое время могут привести к повышению уровня глюкозы, вызванному контррегуляцией.Тем не менее, он предупредил, что «высокоинтенсивные упражнения» вызывают сильные колебания уровня сахара в крови, а это означает, что их долгосрочная эффективность еще не известна.Ранее МедикФорум писал о пользе ферментированных продуктов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.