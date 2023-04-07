Диетолог Пономарева назвала 5 продуктов, которые снижают риск слабоумия на 20%

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Диетолог Пономарева назвала 5 продуктов, которые снижают риск слабоумия на 20%


По словам диетолога, употребление в пищу продуктов, богатых омега-3 и витаминами группы В, в тандеме может помочь снизить риск умопомрачительного состояния.


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"Продукты питания могут помочь преодолеть разрыв между нехваткой витаминов группы В и омега-3 и более низким риском слабоумия", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.


Пономарева предположила, что следующие продукты могут помочь увеличить потребление мощных питательных веществ:
  • Рыба
  • Молочные продукты
  • Зелень
  • Субпродукты
  • Крахмалистые овощи

Рыба, особенно жирная рыба, богата омега-3 и B12, и было показано, что употребление рыбы замедляет снижение когнитивных функций и снижает риск слабоумия на 20%. 


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«Лучшая рыба та, что плавает в холодной воде и поедает другую рыбу, такую как скумбрия и лосось, сардины и анчоусы. Сельдь и копченая рыба также превосходны».

Когда дело доходит до витаминов группы В, ключевыми кандидатами являются В6, В12 и фолиевая кислота.

Молоко и молочные продукты являются хорошим источником B12 и фолиевой кислоты в зеленых листовых овощах, в то время как рыба является хорошим источником витамина B6, наряду с субпродуктами, картофелем и другими крахмалистыми овощами.

Однако он также подчеркнул, что этот тип диеты может снизить риск только в том случае, если вы едите его в течение многих лет.


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