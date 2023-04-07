Диетолог Пономарева назвала 5 продуктов, которые снижают риск слабоумия на 20%

"Продукты питания могут помочь преодолеть разрыв между нехваткой витаминов группы В и омега-3 и более низким риском слабоумия", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Рыба

Молочные продукты

Зелень

Субпродукты

Крахмалистые овощи

«Лучшая рыба та, что плавает в холодной воде и поедает другую рыбу, такую как скумбрия и лосось, сардины и анчоусы. Сельдь и копченая рыба также превосходны».

Деменция представляет собой пугающее состояние, но исследования продолжают указывать на то, что ваш риск можно изменить.Рыба, особенно жирная рыба, богата омега-3 и B12, и было показано, что употребление рыбы замедляет снижение когнитивных функций иКогда дело доходит до витаминов группы В, ключевыми кандидатами являются В6, В12 и фолиевая кислота.Молоко и молочные продукты являются хорошим источником B12 и фолиевой кислоты в зеленых листовых овощах, в то время как рыба является хорошим источником витамина B6, наряду с субпродуктами, картофелем и другими крахмалистыми овощами.Однако он также подчеркнул, что этот тип диеты может снизить риск только в том случае, если вы едите его в течение многих лет.Ранее МедикФорум писал о пользе киви.

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