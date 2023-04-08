Врач Захарова: свекольный сок снижает давление за несколько часов

«Свекольный сок является богатым источником диетических нитратов (NO3-), которые превращаются в нитриты (NO2-) во рту под действием оральных бактерий. Поскольку нитриты попадают в желудок и всасываются в кровоток, они далее превращаются в оксид азота (NO) в условиях низкого содержания кислорода. Окись азота — это сигнальная молекула, которая играет решающую роль в расширении сосудов, то есть в расширении и расслаблении кровеносных сосудов. Эта повышенная вазодилатация приводит к снижению периферического сопротивления, улучшению кровотока и, в конечном итоге, к снижению артериального давления», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Высокое кровяное давление или гипертония часто является результатом неправильного питания. Тем не менее, разумный выбор продуктов питания может стать противоядием от виновника. Эксперт предполагает, что одна рюмка может с удовольствием снизить кровяное давление всего за несколько часов.Свекла, отличающаяся землистым вкусом, представляет собой нечто большее, чем ароматный ингредиент для салата. Богатый витаминами, питательными веществами и клетчаткой, красный овощ скрывает впечатляющие преимущества для здоровья.Более того, эксперт не единственный, кто утверждает, что свекольный сок может быть полезен для измерения артериального давления.Исследовательская группа пришла к выводу, что свекольный напиток может привести к «значительному снижению» систолического и диастолического артериального давления.Однако снижение было более выраженным в исследованиях, в которых использовались более высокие дозы свекольного сока, более 500 миллилитров в день.Другое исследование показало, что употребление 500 миллилитров свекольного сока приводит к снижению артериального давления в течение трех-шести часов, причем пиковое падение происходит через три-четыре часа после употребления.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака пищевода.

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