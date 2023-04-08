Дефицит омега-3 ставить ваше зрение под угрозу - терапевт Андреева

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Дефицит омега-3 ставить ваше зрение под угрозу - терапевт Андреева


Дефицит также может привести к усталости, болям в суставах, мозговому туману и бессоннице среди других проблем.


Может показаться, что ряд заболеваний глаз находятся вне нашего контроля. Например, многие проблемы со зрением становятся более вероятными с возрастом. Однако они также могут быть связаны с определенными факторами образа жизни, включая диету.

Один эксперт предупредил, что недостаточное потребление омега-3 может поставить под угрозу ваше зрение.

Жирные кислоты имеют различные преимущества для здоровья и могут быть найдены в таких продуктах, как рыба, растительные масла, орехи, семена льна, льняное масло и листовые овощи.


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«Омега-3 — это незаменимая жирная кислота, которая играет важную роль в поддержании здоровья сердца и мозга, но польза может даже распространяться на поддержание здоровья ваших глаз. Ранее исследования показали, что омега-3, особенно содержащиеся в богатой жирами рыбе, такой как тунец и лосось, показали многообещающие результаты для помощи тем, кто страдает от синдрома сухого глаза. Болезнь сухого глаза вызывается сочетанием факторов, а не только низкой выработкой слез. Это может быть изнурительно, и на протяжении многих лет было предложено множество различных методов лечения для улучшения состояния, прежде чем оно может привести к дальнейшим проблемам со зрением», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.



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Омега-3 может помочь защитить от этого состояния. Результаты показывают, что омега-3 жирные кислоты эффективны при лечении синдрома сухого глаза — говорится в анализе.

Пероральный прием омега-3 жирных кислот может быть потенциальной терапией для пациентов с синдромом сухого глаза.


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