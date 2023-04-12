Невролог Алехина объясняет, как письмо улучшает ваш мозг

«Идея выразительного письма сводится к написанию ваших самых глубоких эмоций или переживаний. Вы можете увидеть положительное влияние на ваше физическое здоровье, включая улучшение астмы и умственных способностей. Выразительное письмо может быть удивительно полезным для вашего мозга, вашего благополучия и вашей жизни», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Идея состоит в том, чтобы выделить 15 минут, чтобы написать о своих самых глубоких эмоциях и мыслях о вещах, которые не дают вам спать по ночам».

Если вы считаете, что писать лучше всего писателям и журналистам, врач предложит вам подумать еще раз. Невролог поделилась, что техника, называемая экспрессивным письмом, может принести пользу любому, кто захочет ее попробовать. Более того, участие в этой «бесплатной» практике может даже улучшить здоровье вашего мозга.Исследования показали, что экспрессивное письмо перед экзаменом может улучшить успеваемость, избавив от отвлекающих и тревожных мыслей и высвободив рабочую памят.Хотя может показаться, что сосредоточение внимания на плохих или негативных вещах может сделать ситуацию еще хуже, «кажется, что верно как раз обратное. Выразительное письмо также может уменьшить негативные мысли и повысить настроение.Это не займет много времени. В исследовании люди, которых попросили потратить 15 минут на запись своих мыслей в трех разных случаях, не только обнаружили, что это улучшило качество их сна, но и уменьшило частоту негативных мыслей. Это говорит о том, что эта простая практика может не только повысить мощность вашего мозга, но и освободить место в уме.Более того, все, что вам нужно, чтобы заняться этой практикой, — это ручка и бумага или ваш компьютер.Эта практика не только бесплатна, но ее также должно быть довольно легко включить в вашу повседневную жизнь.Ранее МедикФорум писал об аналогах диклофенака.

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