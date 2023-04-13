Эндокринолог Гуреева делится ранними признаками диабета

«Есть некоторые общие симптомы, на которые мы все можем обратить внимание. Первый — это постоянное чувство усталости, потому что ваше тело не расщепляет сахар для получения энергии, вы начинаете чувствовать усталость», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«Тогда вы испытываете жажду, потому что один из способов, с помощью которого ваше тело избавляется от всего этого лишнего сахара, — это выделение его с мочой. Вы чаще ходите в туалет, чтобы избавиться от сахара, и вы пьете больше, чтобы компенсировать эту потерю воды».

«И опять же, поскольку вы не расщепляете сахар, ваше тело ищет другие вещества для расщепления, такие как жиры и белки. Таким образом, вы в конечном итоге похудеете».

Усталость

Чувство жажды

Частое мочеиспускание

Затуманенное зрение

Частые инфекции

Потеря веса

Как только пища переваривается и попадает в кровоток, инсулин выталкивает глюкозу из крови в ваши клетки, где она расщепляется для создания энергии. Однако диабет препятствует этому процессу, в результате чего глюкоза не может расщепляться.Это происходит из-за того, что либо недостаточно инсулина для перемещения глюкозы, либо вырабатываемый инсулин не работает должным образом.Сахар может повредить кровеносные сосуды и нервы в задней части ваших глаз , поэтому вы можете получить нечеткое зрение.Ранее МедикФорум писал о признаках гормональных нарушений.

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