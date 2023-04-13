Онколог Воробьев: болезненные язвы на языке студентки оказались раком - клинический случай

"21-летняя Рэйчел Мортон прошла несколько курсов химиотерапии и лучевой терапии для лечения рака, а также логопеда, чтобы заново научиться говорить. Две трети ее языка были удалены и заменены новым языком, сделанным из ее бедра во время 16-часовой операции", - говрит врач-онколог Андрей Воробьев, комментируя клинический случай специально для МедикФорум.

"В конце концов, после нескольких посещений врача общей практики, в ноябре 2020 года Рэйчел направили на биопсию. Но всего через несколько дней у начинающего психиатра в возрасте 19 лет диагностировали рак языка".

Красное или белое пятно на языке, которое не проходит

Боль в горле, которая не проходит

Больное место (язва) или припухлость на языке, которая не проходит

Боль при глотании

Онемение во рту, которое не проходит

Боль или жжение над языком

Проблемы с движением языка или речью

Шишка на шее

Необъяснимое кровотечение из языка (не вызванное прикусыванием языка или другой травмой)

Боль в ухе (редко).

Студентка университета, которая думала, что ее язвы во рту были вызваны экзаменационным стрессом, в конечном итоге восстановила свой язык после того, как ей поставили диагноз «рак».Рэйчел, которая живет в Эдинбурге, впервые заметила язвы в 2019 году, но изначально думала, что они вызваны стрессом. У нее было несколько консультаций по телефону с врачом, а также посещение стоматолога, оба прописали антибиотики. Но ко второму курсу университета язвы стали настолько болезненными, что она не могла высовывать язык и пить алкоголь.Ранее МедикФорум писал о симптомах гормональных нарушений.

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