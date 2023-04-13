Онколог Воробьев: болезненные язвы на языке студентки оказались раком - клинический случай

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Онколог Воробьев: болезненные язвы на языке студентки оказались раком - клинический случай


В течение года ей прописывали такие лекарства, как антибиотики, болеутоляющие средства и гель от язв, но ничего не помогало.


Студентка университета, которая думала, что ее язвы во рту были вызваны экзаменационным стрессом, в конечном итоге восстановила свой язык после того, как ей поставили диагноз «рак». 

"21-летняя Рэйчел Мортон прошла несколько курсов химиотерапии и лучевой терапии для лечения рака, а также логопеда, чтобы заново научиться говорить. Две трети ее языка были удалены и заменены новым языком, сделанным из ее бедра во время 16-часовой операции", - говрит врач-онколог Андрей Воробьев, комментируя клинический случай специально для МедикФорум.


Рэйчел, которая живет в Эдинбурге, впервые заметила язвы в 2019 году, но изначально думала, что они вызваны стрессом. У нее было несколько консультаций по телефону с врачом, а также посещение стоматолога, оба прописали антибиотики. Но ко второму курсу университета язвы стали настолько болезненными, что она не могла высовывать язык и пить алкоголь.

"Вначале это была пара язв, но в течение года они увеличились и распространились и покрыли всю сторону моего языка. Они были очень красными, сырыми и болезненными. Раз в неделю мои губы становились очень красными, сухими, опухшими и воспаленными. У меня также появлялась сыпь вокруг них, это выглядело почти так, как будто у меня аллергия", - говорит Рейчел.


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"В конце концов, после нескольких посещений врача общей практики, в ноябре 2020 года Рэйчел направили на биопсию. Но всего через несколько дней у начинающего психиатра в возрасте 19 лет диагностировали рак языка".


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Симптомы рака языка включают:
  • Красное или белое пятно на языке, которое не проходит
  • Боль в горле, которая не проходит
  • Больное место (язва) или припухлость на языке, которая не проходит
  • Боль при глотании
  • Онемение во рту, которое не проходит
  • Боль или жжение над языком
  • Проблемы с движением языка или речью
  • Шишка на шее
  • Необъяснимое кровотечение из языка (не вызванное прикусыванием языка или другой травмой)
  • Боль в ухе (редко).


Ранее МедикФорум писал о симптомах гормональных нарушений.


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