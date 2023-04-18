Хирург Кинросс: изменение туалетных привычек может возникать из-за рака кишечника

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туалетная бумага

Колоректальный хирург Джеймс Кинросс: симптомы рака кишечника часто бывают расплывчатыми и неспецифическими.

Британский медик, хирург Джеймс Кинросс, практикующий в больнице короля Эдуарда VII, рассказал в интервью изданию Mirror о том, какие изменения в работе организма могут возникать из-за рака кишечника. Как сообщает издание, эксперт поделился четырьмя предупреждающими признаками, на которые всегда нужно обращать внимание.

Кровь в стуле. Если человек, не страдающий геморроем, замечает кровь в своем стуле, ему следует как можно скорее записаться на прием к врачу, сообщил хирург Кинросс. По словам специалиста, врач может выполнить специальный анализ на наличие крови в кале – это позволяет оценить, объясняется ли проблема имеющимся раком кишечника или чем-то другим.

Туалетные привычки. Заметное изменение в туалетных привычках  человека тоже может быть потенциальным индикатором рака кишечника.

«Например, опорожнение стало более частым, чем обычно, или стал более жидким стул», - уточнил колоректальный хирург Кинросс.

Тревожный знак – это стойкие изменения, которые длятся три недели и более.

Боль в животе. Когда развивается рак кишечника, боль, дискомфорт или вздутие живота возникают после еды. В связи с этим многие пациенты начинают меньше есть, теряют в весе.

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Боль или уплотнение, шишка. Их появление в животе или в заднем проходе также говорит о том, что нужно обратиться к врачу. Эти признаки не всегда возникают из-за злокачественных образований, однако проверить их необходимо.

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