Хирург Кинросс: изменение туалетных привычек может возникать из-за рака кишечника

«Например, опорожнение стало более частым, чем обычно, или стал более жидким стул», - уточнил колоректальный хирург Кинросс.

Британский медик, хирург Джеймс Кинросс, практикующий в больнице короля Эдуарда VII, рассказал в интервью изданию Mirror о том, какие изменения в работе организма могут возникать из-за рака кишечника. Как сообщает издание, эксперт поделился четырьмя предупреждающими признаками, на которые всегда нужно обращать внимание.Если человек, не страдающий геморроем, замечает кровь в своем стуле, ему следует как можно скорее записаться на прием к врачу, сообщил хирург Кинросс. По словам специалиста, врач может выполнить специальный анализ на наличие крови в кале – это позволяет оценить, объясняется ли проблема имеющимся раком кишечника или чем-то другим.Заметное изменение в туалетных привычках человека тоже может быть потенциальным индикатором рака кишечника.Тревожный знак – это стойкие изменения, которые длятся три недели и более.Когда развивается рак кишечника, боль, дискомфорт или вздутие живота возникают после еды. В связи с этим многие пациенты начинают меньше есть, теряют в весе.Их появление в животе или в заднем проходе также говорит о том, что нужно обратиться к врачу. Эти признаки не всегда возникают из-за злокачественных образований, однако проверить их необходимо.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему после употребления пищи может возникать нарушение сердечного ритма – аритмия.

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