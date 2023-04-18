Невролог Алехина объяснила разницу между деменцией и болезнью Альцгеймера

"Существует множество неправильных представлений, когда речь идет о деменции и о том, что это значит для человека, живущего с ней, и его семьи. Часто они приходят из чтения чего-то в Интернете или из уст в уста, а не от экспертов или надежных источников. На самом деле деменция — это состояние, которым можно управлять, чтобы те, кто с ним живет, могли продолжать вести полноценную, осмысленную жизнь, и их можно было поддержать, чтобы они продолжали заниматься любимым делом", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Я понимаю чувство, которое испытывают семьи, когда у близкого человека диагностируют деменцию, поскольку это трудное время, и легко чувствовать себя бессильным и одиноким".

А «болезнь Альцгеймера» — самый распространенный тип слабоумия, который начинается с легкой потери памяти иСуществует много способов, которыми люди могут вести активную и полноценную жизнь после того, как у них диагностировано заболевание, и мы обнаруживаем, что большинство людей не знают, насколько эффективными могут быть небольшие изменения — от корректировки диеты до физических и умственное упражнение.Существует множество распространенных заблуждений о деменции, и, хотя поставить диагноз может быть сложно, важно помнить, что это также может быть началом нового пути.Ранее МедикФорум писал о дефиците магния.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.