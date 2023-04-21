Онколог Воробьев назвал 3 симптома рака, которые могут проявиться во время еды

Анорексия

«Анорексия, или потеря аппетита, является одним из наиболее распространенных симптомов рака. Вы не чувствуете голода во время еды или можете съесть только небольшое количество. Это особенно важно, если у вас есть какие-либо другие симптомы, такие как потеря веса, боль в животе, тошнота и рвота», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Дисфагия

Быстрое чувство сытости после еды

«Особенно тревожно, если есть какие-либо другие симптомы, такие как плохое самочувствие или тошнота, боль в животе, изжога или вздутие живота».

Рак часто проявляется незаметными способами, что делает осознание симптомов передним и центральным. По словам врача, ваше поведение во время еды может выявить больше, чем просто ваши предпочтения в еде. Предупреждающие признаки смертельного заболевания также могут появиться, когда вы собираетесь поесть.Если вы едите на ходу или поглощаете пищу перед компьютером, не всегда есть время, чтобы правильно поесть.Существуют различные факторы, от стресса до вашего окружения, которые могут влиять на то, как вы едите и насколько велик ваш аппетит. Однако частые проблемы с приемом пищи, в том числе анорексия, дисфагия и чувство быстрого насыщения, могут указывать на рак.Врач объяснил, что это может быть вызвано практически любым раком, и около 50 процентов больных раком борются с этим признаком. Однако чаще всего анорексия встречается при раке поджелудочной железы, верхних отделах желудочно-кишечного тракта и раке легких.Дисфагия или трудности с глотанием могут вызвать у вас ощущение, будто пища застревает на пути вниз. Вы также можете начать задыхаться или задыхаться во время еды, когда изо рта будет выходить капля.Этот знак может заставить вас дольше жевать и глотать пищу и побуждать вас издавать забавные звуки, когда вы едите или пьете.Быстрое чувство сытости после еды часто сопровождается анорексией, вызывая дискомфорт в животе.Ранее МедикФорум писал о противораковых продуктах.

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