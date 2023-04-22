Бессонница: вот почему вы просыпаетесь в одно и то же время каждую ночь

"Если вы просыпаетесь в определенное время каждую ночь, независимо от времени сна, вам следует обратить на это внимание", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Если вы всегда просыпаетесь в одно и то же время, вам следует внимательно следить за симптомами

"Что сейчас оказывает особенно негативное влияние, так это алкоголь и тяжелая пища".

"Любой, кто часто просыпается от собственного кашля в это время, должен подумать о том, как работают его легкие: возможно ли, что сигареты или аллергия являются проблемой?".

«Если вы посмотрите на органные часы, то на самом деле в ночное время есть определенные задания по физиологии органов. Например, у печени повышенный метаболизм ночью — т.е. она работает больше, чем днем».

Ежедневный стресс влияет на сон

Рефлюкс в ранние утренние часы из-за повышения желудочной кислоты, то есть изжоги.

Трудности с получением воздуха из-за сужения бронхов.

Усиление храпа, когда мышцы больше всего расслабляются во время фазы быстрого сна по утрам.

пора желчного пузыря и пора спать. Пульс, артериальное давление и уровень кортизола падают, кожа восстанавливается.в эти часы печень выводит токсины из организма — если вы слишком много выпили вечером, вы, вероятно, будете ворочаться в постели в это время.Безалкогольные вечера и продукты, поддерживающие печень, такие как зеленый чай перед сном, творят чудеса.легкие очищаются сами по себе — этому процессу может помочь сон с открытым окном.тело уже думает о пробуждении и подготавливает к нему повышенный выброс кортизола. Это также стимулирует кишечник, что многих гонит в туалет. Выпив стакан теплой воды первым делом с утра, вы поддержите пищеварение и с легкостью начнете день.теперь организм готов к приему пищи. ТКМ рекомендует легкую теплую утреннюю еду, такую как овсянка с корицей и фруктами.Органные часы могут указывать на проблемы со здоровьем. Впрочем, есть и другие причины, по которым вы всегда просыпаетесь в определенное время, — говорит доктор.Ранее МедикФорум писал о противораковых продуктах.

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