Кардиолог Варфоломеев делится тремя простыми способами снизить риск сердечных заболеваний

«Есть несколько вещей, которые вы можете рассмотреть, чтобы уменьшить свои шансы на сердечные заболевания», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Здоровая диета

«Ограничение потребления насыщенных жиров, продуктов с высоким содержанием натрия и добавленных сахаров , а также употребление большого количества свежих фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов может помочь вам снизить кровяное давление и уровень холестерина — две вещи, которые могут снизить риск сердечных заболеваний».

Регулярные физические упражнения

«Регулярные физические упражнения сделают ваше сердце и систему кровообращения более эффективными, снизят уровень холестерина, а также будут поддерживать ваше кровяное давление на здоровом уровне».

Управление стрессом

«Некоторые способы помочь справиться со стрессом включают регулярные физические упражнения, прослушивание музыки или медитацию».

Хотя в некоторых случаях болезни сердца могут быть генетическими и передаваться по наследству, они также могут быть вызваны рядом факторов образа жизни.Здоровая диета необходима для снижения риска развития сердечных заболеваний.Примеры насыщенных жиров включают масло, пирожные, сыр, переработанное мясо, такое как колбасы и бекон, и шоколад.Регулярные физические упражнения имеют много преимуществ, таких как помощь в управлении весом, стабилизация частоты сердечных сокращений и артериального давления и улучшение циркуляции крови по всему телу.30 минут аэробных упражнений в день полезны для кондиционирования и укрепления сердца и кровеносных сосудов. Быстрая прогулка на свежем воздухе, если это возможно, — один из самых эффективных способов добиться этого.Стресс во многом связан с сердечными заболеваниями, одним из которых является его влияние на кровяное давление. Чрезвычайный стресс может даже стать «спусковым крючком» для сердечного приступа.Ранее МедикФорум писал о пользе огурцов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.