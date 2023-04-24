Врач Захарова назвала 8 ранних симптомов болезни Лайма

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Врач Захарова назвала 8 ранних симптомов болезни Лайма


Поздний диагноз или неправильный диагноз болезни Лайма может привести к серьезным долгосрочным проблемам со здоровьем.


"Болезнь Лайма — это инфекция, передающаяся некоторыми видами клещей. Не каждый укус клеща приводит к болезни Лайма — болезнь приобретается только при укусе инфицированным клещом. Это может вызвать множество различных симптомов, от усталости до тошноты. Если его не лечить или неправильно диагностировать, это может привести к неврологическим и сердечным проблемам", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.


Каждый год, когда мы приближаемся к весне и лету, эксперты напоминают людям о том, что нужно «осторожно относиться к клещам», когда они наслаждаются природой.


15% человечества страдает болезнью Лайма


"Наблюдается общая тенденция к увеличению числа случаев болезни Лайма, хотя наблюдаются ежегодные колебания".



Май — месяц осведомленности о болезни Лайма.

Захарова назвала «ранние» симптомы болезни Лайма:
  • Усталость
  • Боль в мышцах и суставах
  • Головные боли
  • Лихорадка и озноб
  • Ригидность шеи
  • Тошнота
  • Проблемы с пищеварением
  • Сыпь в виде мишени, известная как мигренозная эритема. Это диагностический признак болезни Лайма, но он не всегда присутствует


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Симптомы, которые могут появиться позже:
  • Боль и припухлость в суставах.
  • Проблемы, влияющие на нервную систему, такие как периферическая невропатия, паралич лицевых мышц.
  • Когнитивные проблемы.
  • Головные боли и мигрени.
  • Проблемы с сердцем.
  • Воспаление оболочек, окружающих головной и спинной мозг (менингит), которое может вызвать сильную головную боль, ригидность затылочных мышц и повышенную чувствительность к свету.
  • Нарушенный сон – либо слишком мало, либо слишком много.
  • Усталость и недомогание после физической нагрузки.
  • Дизавтономия — дисфункция вегетативной нервной системы, вызывающая проблемы с частотой сердечных сокращений, артериальным давлением.
  • Проблемы со зрением и слухом.
  • Вертиго и головокружение.


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