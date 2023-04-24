Врач Захарова назвала 8 ранних симптомов болезни Лайма

"Болезнь Лайма — это инфекция, передающаяся некоторыми видами клещей. Не каждый укус клеща приводит к болезни Лайма — болезнь приобретается только при укусе инфицированным клещом. Это может вызвать множество различных симптомов, от усталости до тошноты. Если его не лечить или неправильно диагностировать, это может привести к неврологическим и сердечным проблемам", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Наблюдается общая тенденция к увеличению числа случаев болезни Лайма, хотя наблюдаются ежегодные колебания".

Усталость

Боль в мышцах и суставах

Головные боли

Лихорадка и озноб

Ригидность шеи

Тошнота

Проблемы с пищеварением

Сыпь в виде мишени, известная как мигренозная эритема. Это диагностический признак болезни Лайма, но он не всегда присутствует

Боль и припухлость в суставах.

Проблемы, влияющие на нервную систему, такие как периферическая невропатия, паралич лицевых мышц.

Когнитивные проблемы.

Головные боли и мигрени.

Проблемы с сердцем.

Воспаление оболочек, окружающих головной и спинной мозг (менингит), которое может вызвать сильную головную боль, ригидность затылочных мышц и повышенную чувствительность к свету.

Нарушенный сон – либо слишком мало, либо слишком много.

Усталость и недомогание после физической нагрузки.

Дизавтономия — дисфункция вегетативной нервной системы, вызывающая проблемы с частотой сердечных сокращений, артериальным давлением.

Проблемы со зрением и слухом.

Вертиго и головокружение.

Каждый год, когда мы приближаемся к весне и лету, эксперты напоминают людям о том, что нужно «осторожно относиться к клещам», когда они наслаждаются природой.Май — месяц осведомленности о болезни Лайма.Ранее МедикФорум писал о признаках болезнях Паркинсона.

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