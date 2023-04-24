Врач Захарова назвала 8 ранних симптомов болезни Лайма
Поздний диагноз или неправильный диагноз болезни Лайма может привести к серьезным долгосрочным проблемам со здоровьем.
"Болезнь Лайма — это инфекция, передающаяся некоторыми видами клещей. Не каждый укус клеща приводит к болезни Лайма — болезнь приобретается только при укусе инфицированным клещом. Это может вызвать множество различных симптомов, от усталости до тошноты. Если его не лечить или неправильно диагностировать, это может привести к неврологическим и сердечным проблемам", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Каждый год, когда мы приближаемся к весне и лету, эксперты напоминают людям о том, что нужно «осторожно относиться к клещам», когда они наслаждаются природой.
"Наблюдается общая тенденция к увеличению числа случаев болезни Лайма, хотя наблюдаются ежегодные колебания".
Май — месяц осведомленности о болезни Лайма.
Захарова назвала «ранние» симптомы болезни Лайма:
- Усталость
- Боль в мышцах и суставах
- Головные боли
- Лихорадка и озноб
- Ригидность шеи
- Тошнота
- Проблемы с пищеварением
- Сыпь в виде мишени, известная как мигренозная эритема. Это диагностический признак болезни Лайма, но он не всегда присутствует
Симптомы, которые могут появиться позже:
- Боль и припухлость в суставах.
- Проблемы, влияющие на нервную систему, такие как периферическая невропатия, паралич лицевых мышц.
- Когнитивные проблемы.
- Головные боли и мигрени.
- Проблемы с сердцем.
- Воспаление оболочек, окружающих головной и спинной мозг (менингит), которое может вызвать сильную головную боль, ригидность затылочных мышц и повышенную чувствительность к свету.
- Нарушенный сон – либо слишком мало, либо слишком много.
- Усталость и недомогание после физической нагрузки.
- Дизавтономия — дисфункция вегетативной нервной системы, вызывающая проблемы с частотой сердечных сокращений, артериальным давлением.
- Проблемы со зрением и слухом.
- Вертиго и головокружение.
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