Кардиолог рассказывает о 3 продуктах, которые помогут защитить сердце

«Как кардиолог, я всегда говорю пациентам, что снижение уровня «плохого» холестерина ЛПНП [липопротеинов низкой плотности] может помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Многие продукты содержат растворимую клетчатку, которая связывает холестерин в пищеварительной системе и выводит его из организма, прежде чем он попадет в кровоток», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Он богат калием и магнием, которые важны для контроля артериального давления. Одна чашка содержит почти 15 граммов белка, 12 граммов клетчатки и четверть вашей суточной потребности в железе».

«Лучший способ правильно питаться — это заменить насыщенные жиры продуктами с высоким содержанием ненасыщенных жиров».

Имея это в виду, доктор настоятельно рекомендовалВ то время как овес может стать частью здорового завтрака, есть еще один продукт, богатый клетчаткой, который можно включить в обед и ужин.Идеальный для салатов, тушеных блюд вам поможетЧто касается перекусов, кардиолог предложил съедать горсть миндаля, так как он содержит клетчатку, белок и витамин Е.Если у вас высокий уровень холестерина, очень важно есть меньше насыщенных жиров. К продуктам с высоким содержанием насыщенных жиров относятся такие продукты, как жирное и обработанное мясо, пироги и выпечка, сливочное масло, сливки и кокосовое масло.Могут быть простые диетические замены, которые вы можете сделать, чтобы помочь снизить уровень холестерина.Пример включает замену сливочного масла (с высоким содержанием насыщенных жиров) на спреды из растительных масел, таких как подсолнечное или рапсовое масло. Что касается приготовления пищи, если вы любите мясо, вы можете заменить обычный фарш менее жирными вариантами.Ранее МедикФорум писал о признаках болезни Паркинсона.

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