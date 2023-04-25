Диетолог Королева: пожилые люди должны есть до шести раз в день

«Приемов пищи должно быть не менее четырех в день, если человек просыпается в 10 утра и позднее. Если он встает очень рано, а пожилые люди просыпаются рано, то должно быть 5–6 приемов пищи в день», – проинформировала специалист.

«Между приемами пищи лучше устроить себе 2–3 перекуса».

Терапевт и диетолог Королева рассказала, что пожилые люди должны принимать пищу достаточно часто, до шести раз в день.По словам Королевой, завтрак должен приходиться на период одного часа после утреннего подъема – это способствует запуску метаболизма. Ужин – не позднее 19 часов.В своем комментарии «Москве 24» Маргарита Королева подчеркнула : следует стремиться к тому, чтобы рацион был более разнообразным. Когда человек принимает пищу умеренными порциями по пять или шесть раз за день, выше вероятность того, что его организм получает различные микроэлементы, витамины. Подобное разнообразие играет значимую роль в то, с какой скоростью осуществляются метаболические процессы, а также важно для поддержания здорового кишечного микробиома кишечника.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу здоровью приносит лавровый лист.

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