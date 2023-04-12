Диетолог Королева: в пожилом возрасте гвоздика полезна для сосудов

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гвоздика

Терапевт и диетолог Маргарита Королева: гвоздика содержит вещества, благотворно влияющие на здоровье пожилых людей.

Диетолог Королева рассказала в интервью, почему пожилым людям полезно включать в свой рацион гвоздику. По словам специалиста, благодаря входящим в состав витаминам, минералам, антиоксидантам гвоздика оказывает благотворно влияние на состояние здоровья в пожилые годы жизни.

В частности, заметила Маргарита Королева, гвоздика полезна для укрепления сосудов:

«Она поддерживает целостность сосудистой стенки и клеточных мембран у пожилых людей».

Также, беседуя с «Москвой 24», медик констатировала, что употребление этой специи дает противовоспалительный эффект.

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«Гвоздика противостоит не только свободным радикалам, но и другим факторам, которые могли бы вызывать воспаление в организме», – сказала диетолог.

В то же время Королева обратила внимание на то, что иногда гвоздика провоцирует появление аллергических симптомов. Специалист добавила, что специи как таковые не являются универсальным продуктом, который могут без последствий употреблять абсолютно все люди.

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Маргарита Королева
Маргарита Королева
ЗОЖ
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук
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