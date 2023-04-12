Диетолог Королева: в пожилом возрасте гвоздика полезна для сосудов

«Она поддерживает целостность сосудистой стенки и клеточных мембран у пожилых людей».

«Гвоздика противостоит не только свободным радикалам, но и другим факторам, которые могли бы вызывать воспаление в организме», – сказала диетолог.

Диетолог Королева рассказала в интервью, почему пожилым людям полезно включать в свой рацион гвоздику. По словам специалиста, благодаря входящим в состав витаминам, минералам, антиоксидантам гвоздика оказывает благотворно влияние на состояние здоровья в пожилые годы жизни.В частности, заметила Маргарита Королева, гвоздика полезна для укрепления сосудов:Также, беседуя с «Москвой 24», медик констатировала, что употребление этой специи дает противовоспалительный эффект.В то же время Королева обратила внимание на то, что иногда гвоздика провоцирует появление аллергических симптомов. Специалист добавила, что специи как таковые не являются универсальным продуктом, который могут без последствий употреблять абсолютно все люди.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие проблемы со здоровьем может указывать острая тяга к сладкому.

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