"Легкий ковид" оказывает вредное воздействие на здоровье сердца - терапевт Андреева

"Новое исследование показало, что даже легкая начальная инфекция Covid может иметь опасные последствия для нашего здоровья. Например, что долгосрочные пагубные последствия для сердечно-сосудистой системы", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Обычно вы ожидаете, что воспаление со временем уменьшится после заражения, и все физиологические функции вернутся к нормальному или здоровому уровню. Мы можем только догадываться о том, что вызывает это явление без дальнейшего расследования, но новые данные свидетельствуют о том, что это связано с тем, что COVID-19 запускает аутоиммунный процесс, который приводит к ухудшению состояния сосудов».

Полное долгосрочное воздействие COVID-19 на наш организм еще предстоит понять.В исследовании впервые сравниваются уровни жесткости артерий до и после COVID-инфекции; маркер, связанный со старением и функцией наших артерий.Для этого международная группа ученых использовала базовые измерения группы участников, участвовавших в отдельном исследовании, которое началось до пандемии и также изучала жесткость артерий. У тех, у кого была диагностирована легкая форма COVID-19, болезнь поражала артерии и центральную сердечно-сосудистую систему через два-три месяца после заражения.Побочные эффекты включали более жесткие и дисфункциональные артерии, что могло привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Количество времени после заражения Covid было связано с повышенным старением артерий.Предыдущие исследования связывали COVID-19 с острой сердечной недостаточностью и сосудистой дисфункцией, однако долгосрочные последствия заболевания для здоровья сосудов еще не были изучены, что побудило это исследование.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака кишечника.

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