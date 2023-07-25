Невролог Алехина: сыр пармезан и йогурт улучшает вашу память

"Исследование обнаружило корреляцию между улучшением умственных способностей и изменениями в микробиоме кишечника участников. Интересно, что у людей с легкими когнитивными нарушениями в кишечнике было больше микробов Prevotella, что позволяет предположить, что кишечная флора и фауна могут служить ранними индикаторами снижения когнитивных функций", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.

"Хотя LGG широко доступен в качестве добавки, он также содержится в пармезане и йогурте".

Новое исследование предполагает, что пробиотики в сыре пармезан могут стать ключом к улучшению памяти в пожилом возрасте.Исследование с участием людей в возрасте 52-75 лет с легкими когнитивными нарушениями показало, что употреблениев течение трех месяцев улучшило результаты тестов мозга.Когда группа с легкими когнитивными нарушениями получала пробиотики LGG, количество Prevotella уменьшалось, что совпадало с лучшими когнитивными показателями. Это говорит о том, что манипуляции с микробиотой кишечника с помощью пробиотиков могут привести к более здоровому мозгу у пожилых людей.Смысл этого открытия весьма интересен, поскольку это означает, что изменение микробиома кишечника с помощью пробиотиков потенциально может быть стратегией улучшения когнитивных функций, особенно у людей с легкими когнитивными нарушениями.Это добавляет новый смысл к пониманию связи микробиома между мозгом и кишечником и открывает новые возможности для борьбы со снижением когнитивных функций, связанным со старением.Вмешательства на этой стадии когнитивных нарушений могут замедлить или предотвратить прогрессирование деменции до более тяжелых форм. Выявляя специфические сдвиги в микробиоме кишечника, связанные с легкими когнитивными нарушениями, мы открываем новый рубеж в профилактических стратегиях когнитивного здоровья.Ранее МедикФорум писал о пользе томатной пасты.

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