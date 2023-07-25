Невролог Алехина: сыр пармезан и йогурт улучшает вашу память
Согласно новому исследованию, употребление пробиотиков, содержащихся в сыре пармезан, может улучшить память у пожилых людей.
Новое исследование предполагает, что пробиотики в сыре пармезан могут стать ключом к улучшению памяти в пожилом возрасте.
Исследование с участием людей в возрасте 52-75 лет с легкими когнитивными нарушениями показало, что употребление пробиотика Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) в течение трех месяцев улучшило результаты тестов мозга.
"Исследование обнаружило корреляцию между улучшением умственных способностей и изменениями в микробиоме кишечника участников. Интересно, что у людей с легкими когнитивными нарушениями в кишечнике было больше микробов Prevotella, что позволяет предположить, что кишечная флора и фауна могут служить ранними индикаторами снижения когнитивных функций", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Когда группа с легкими когнитивными нарушениями получала пробиотики LGG, количество Prevotella уменьшалось, что совпадало с лучшими когнитивными показателями. Это говорит о том, что манипуляции с микробиотой кишечника с помощью пробиотиков могут привести к более здоровому мозгу у пожилых людей.
"Хотя LGG широко доступен в качестве добавки, он также содержится в пармезане и йогурте".
Смысл этого открытия весьма интересен, поскольку это означает, что изменение микробиома кишечника с помощью пробиотиков потенциально может быть стратегией улучшения когнитивных функций, особенно у людей с легкими когнитивными нарушениями.
Это добавляет новый смысл к пониманию связи микробиома между мозгом и кишечником и открывает новые возможности для борьбы со снижением когнитивных функций, связанным со старением.
Вмешательства на этой стадии когнитивных нарушений могут замедлить или предотвратить прогрессирование деменции до более тяжелых форм. Выявляя специфические сдвиги в микробиоме кишечника, связанные с легкими когнитивными нарушениями, мы открываем новый рубеж в профилактических стратегиях когнитивного здоровья.
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