Невролог Алехина назвала 5 симптомов деменции на самой ранней стадии

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Невролог Алехина назвала 5 симптомов деменции на самой ранней стадии


Один из первых признаков слабоумия может возникнуть во время разговора.


Деменция проявляется в среднем возрасте, а провалы в памяти часто вызывают тревогу. Эксперт выделил повседневные ситуации и поведение, которые могут насторожить.

«Важно, чтобы люди понимали ранние предупреждающие признаки, если они обеспокоены тем, что у кого-то из их близких может быть деменция», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Невролог рекомендовала обращать внимание на следующие признаки.

Потеря памяти


«Потеря памяти, особенно трудности с запоминанием недавних событий и путаница с именами, датами и временем, являются распространенным симптомом слабоумия, наряду с повторением одних и тех же вопросов или фрагментов информации».


Иногда забывание имен или назначенных встреч, но позднее их вспоминание, может быть просто типичным возрастным изменением.

Проблемы с поиском правильных слов


Люди с психическим расстройством могут внезапно начать испытывать проблемы с продолжением разговора или присоединением к нему. Например, они могут остановиться в середине предложения и не знать, как продолжить, или могут повторяться.

«Человеку с деменцией также может быть сложно подобрать правильное слово».


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Поведенческие изменения


Люди, живущие с деменцией, могут испытывать изменения настроения и личности. 

Люди могут стать сбитыми с толку, подозрительными, подавленными, испуганными или тревожными.

Неуместные предметы


Неуместные предметы, например, молоко в духовке или оставленный чайник в ванной, могут быть признаками, указывающими на состояние мозга.


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Изменения в принятии решений


«Изменения в принятии решений также распространены: люди с деменцией чаще принимают рискованные или импульсивные решения, выходящие за рамки нормы».

Человек может начать проявлять недальновидность при работе с деньгами или счетами. Кроме того, они могут также начать уделять меньше внимания уходу за собой и поддержанию чистоты.


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