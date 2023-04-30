Невролог Алехина назвала 5 симптомов деменции на самой ранней стадии
Один из первых признаков слабоумия может возникнуть во время разговора.
Деменция проявляется в среднем возрасте, а провалы в памяти часто вызывают тревогу. Эксперт выделил повседневные ситуации и поведение, которые могут насторожить.
«Важно, чтобы люди понимали ранние предупреждающие признаки, если они обеспокоены тем, что у кого-то из их близких может быть деменция», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Невролог рекомендовала обращать внимание на следующие признаки.
Потеря памяти
«Потеря памяти, особенно трудности с запоминанием недавних событий и путаница с именами, датами и временем, являются распространенным симптомом слабоумия, наряду с повторением одних и тех же вопросов или фрагментов информации».
Иногда забывание имен или назначенных встреч, но позднее их вспоминание, может быть просто типичным возрастным изменением.
Проблемы с поиском правильных слов
Люди с психическим расстройством могут внезапно начать испытывать проблемы с продолжением разговора или присоединением к нему. Например, они могут остановиться в середине предложения и не знать, как продолжить, или могут повторяться.
«Человеку с деменцией также может быть сложно подобрать правильное слово».
Поведенческие изменения
Люди, живущие с деменцией, могут испытывать изменения настроения и личности.
Люди могут стать сбитыми с толку, подозрительными, подавленными, испуганными или тревожными.
Неуместные предметы
Неуместные предметы, например, молоко в духовке или оставленный чайник в ванной, могут быть признаками, указывающими на состояние мозга.
Изменения в принятии решений
«Изменения в принятии решений также распространены: люди с деменцией чаще принимают рискованные или импульсивные решения, выходящие за рамки нормы».
Человек может начать проявлять недальновидность при работе с деньгами или счетами. Кроме того, они могут также начать уделять меньше внимания уходу за собой и поддержанию чистоты.
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