Врач Захарова рассказывает о 6 продуктах, которые уменьшают боль при артрите

Цельнозерновые

«Вы можете попробовать овсянку или цельнозерновые хлопья на завтрак или заменить наш белый рис на коричневый. Эти продукты полны борющихся с воспалением антиоксидантов, известных как полифенолы, которые помогают облегчить проблемы с желудком, связанные с ревматоидным артритом», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Красочные ягоды

Чеснок

«Чеснок содержит диаллилдисульфид, который снижает количество ферментов, повреждающих хрящи, и борется с воспалением, это поможет защитить суставы от артрита».

Жирная рыба

Куркума

«Лучше всего использовать вместе с черным перцем, так как это помогает вашему телу лучше его усваивать».

Зеленый овощ

«Добавляйте брокколи, брюссельскую капусту и белокочанную капусту в пищу, где это возможно. Они были бы вкусны в жарком или в салате».

Артрит — это заболевание, от которого страдают миллионы людей. В зависимости от типа артрита это может вызвать боль в суставах, отек, скованность и проблемы с подвижностью. Несмотря на то, что нет известного лекарства от этого состояния, есть способы облегчить симптомы.Имея это в виду, врач поделился восемью продуктам, которые следует включить в свой рацион, если вы живете с артритом или проблемами с суставами.Перекусывайте клубникой и малиной, добавляйте немного в йогурт на десерт или взбивайте смузи из черники и ежевики.Антоцианин, который придает красным ягодам их окраску, является тем же питательным веществом, которое может сделать ваши артритные суставы менее болезненными или жесткими.Лосось, скумбрия, форель и тунец, приготовленные на пару, — это рыба, богатая омега-3 жирными кислотами, которые борются с воспалением в суставах, уменьшая отек и боль.Эта вкусная специя может помочь уменьшить боль в суставах и отек, блокируя цитокины и повреждая ферменты.Ваши классические зеленые овощи полны сульфорафана, который, как известно, помогает предотвратить или замедлить повреждение, которое остеоартрит наносит хрящам в ваших суставах.

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