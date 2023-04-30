Врач Захарова рассказывает о 6 продуктах, которые уменьшают боль при артрите
Врач рекомендовал избегать обработанных пищевых продуктов и красного мяса, поскольку они могут вызвать воспаление.
Артрит — это заболевание, от которого страдают миллионы людей. В зависимости от типа артрита это может вызвать боль в суставах, отек, скованность и проблемы с подвижностью. Несмотря на то, что нет известного лекарства от этого состояния, есть способы облегчить симптомы.
Имея это в виду, врач поделился восемью продуктам, которые следует включить в свой рацион, если вы живете с артритом или проблемами с суставами.
Цельнозерновые
«Вы можете попробовать овсянку или цельнозерновые хлопья на завтрак или заменить наш белый рис на коричневый. Эти продукты полны борющихся с воспалением антиоксидантов, известных как полифенолы, которые помогают облегчить проблемы с желудком, связанные с ревматоидным артритом», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Красочные ягоды
Перекусывайте клубникой и малиной, добавляйте немного в йогурт на десерт или взбивайте смузи из черники и ежевики.
Антоцианин, который придает красным ягодам их окраску, является тем же питательным веществом, которое может сделать ваши артритные суставы менее болезненными или жесткими.
Чеснок
«Чеснок содержит диаллилдисульфид, который снижает количество ферментов, повреждающих хрящи, и борется с воспалением, это поможет защитить суставы от артрита».
Жирная рыба
Лосось, скумбрия, форель и тунец, приготовленные на пару, — это рыба, богатая омега-3 жирными кислотами, которые борются с воспалением в суставах, уменьшая отек и боль.
Куркума
Эта вкусная специя может помочь уменьшить боль в суставах и отек, блокируя цитокины и повреждая ферменты.
«Лучше всего использовать вместе с черным перцем, так как это помогает вашему телу лучше его усваивать».
Зеленый овощ
Ваши классические зеленые овощи полны сульфорафана, который, как известно, помогает предотвратить или замедлить повреждение, которое остеоартрит наносит хрящам в ваших суставах.
«Добавляйте брокколи, брюссельскую капусту и белокочанную капусту в пищу, где это возможно. Они были бы вкусны в жарком или в салате».
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