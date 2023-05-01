Кардиолог Варфоломеев: если вы следуете этим 4 правилам, вы защитите свое сердце

"Как кардиолог, я каждый день рассказываю людям о том, как защитить их сердце, либо до того, как у них возникнут сердечные заболевания, либо после того, как у них случился сердечный приступ или развилась аритмия. Многое из того, что мы, врачи, советуем, большинству людей кажется очень трудным для внедрения и интеграции в повседневную жизнь", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

1. Правило сердца: бросить курить

2. Правило сердца: интегрируйте мини-движения в свою повседневную жизнь

3. Правило сердца: занимайтесь быстрыми физическими упражнениями по 15 минут два раза в день

"И даже не обязательно заниматься спортом высоких достижений или каждый день выходить за пределы личных возможностей".

4. Правило сердца: придерживайтесь сбалансированной диеты, тогда также допускается фаст-фуд

"Все, включая врачей-профилактиков, любят пойти в ресторан и насладиться бокалом-другим вина за едой. Такие возможности тоже не проблема. Ключевое слово — баланс".

Первое и главное: не курить! Мы, врачи, понимаем, что бросить курить все еще очень сложно, поэтому существуют многочисленные службы поддержки, которые могут помочь.Получение достаточного количества упражнений — это следующий шаг к здоровому образу жизни. Этого можно легко достичь с помощью активной повседневной деятельности: просто поднимайтесь по лестнице вместо того, чтобы подниматься на лифте, или не сидите на стуле за столом во время долгого телефонного разговора, но прогулка по комнате может очень помочь.Из исследований мы знаем, насколько вредно длительное сидение для сердца и сосудов. В течение рабочего дня необходимо многократно создавать небольшие островки движения. Обычные спортивные блоки, конечно, должны быть вставлены.Никому не нужно умерщвлять себя, чтобы защитить свое сердце.Если вы придерживаетесь принципа баланса и остаетесь в пределах нормы с вашим индексом массы тела, вы уже многое делаете правильно.Ранее МедикФорум писал о признаках рака.

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