Эндокринолог Гуреева: 4 признака говорят, что ваше тело медленно сжигает калории

"Термин «медленный» не совсем точен, когда речь идет об обмене веществ. Термин «эффективный» был бы более уместным. При «неэффективном» обмене веществ организм в меньшей степени способен утилизировать калории", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Симптомы нарушенного обмена веществ

1. Вам все время холодно

2. Ваша кожа сухая

3. У вас выпадают волосы

4. Постоянная усталость

Вот почему ваш метаболизм неэффективен

"Плохой или недостаточный сон, слишком сильный стресс, отсутствие отдыха, а также односторонняя и слишком малая физическая нагрузка также могут привести к нарушению обмена веществ".

Неэффективный метаболизм может быть наследственным, но также может быть результатом диеты и дефицита питательных веществ.Когда температура на улице падает, нам всем становится холодно. Но некоторые люди прямо-таки обморожены, как бы ни было холодно на улице. В частности, у нее часто мерзнут руки и ноги. Это предупреждающий сигнал организма.Сухая кожа – нормальное явление в холодное время года. Холодный воздух снаружи и теплый воздух от отопления внутри удаляют влагу с кожи. Однако, если кожа кажется особенно грубой и ломкой, это также может быть связано с обменом веществ.Если ваше тело работает на второй план, кожа головы и, следовательно, волосы также получают меньше. Результатом может быть выпадение и ломкость волос.Просыпаетесь ли вы утром и уже чувствуете себя измотанным, боретесь ли вы с утра до тех пор, пока самое позднее к 15:00 у вас не наступает сильный дневной спад? Это классический признак нарушенного обмена веществ.Люди с неэффективным обменом веществ часто длительное время не снабжают организм достаточным количеством питательных веществ. Многие диеты направлены на потребление меньшего количества калорий. Однако это может быстро привести к дефициту питательных веществ.Ранее МедикФорум писал о признаках рака.

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