Простой дыхательный трюк может снизить риск болезни Альцгеймера - невролог Алехина

"Техника дыхания может снизить шансы на развитие болезни. Дыхательные упражнения эффективно снижают количество бета-амилоида в крови, если выполнять их в течение 20 минут два раза в день. Бета-амилоиды представляют собой токсичные белки, связанные с болезнью Альцгеймера, которые, по мнению неврологов, могут даже непосредственно вызывать заболевание", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Как выполнить дыхательное упражнение

«Тем не менее, было проведено очень мало исследований о том, как эти физиологические изменения при старении могут способствовать факторам, которые способствуют развитию у кого-то болезни Альцгеймера или нет».

Болезнь Альцгеймера - это прогрессирующее заболевание, вызывающее продолжающееся снижение функции мозга. Пока не существует известного лекарства от болезни Альцгеймера, однако новое исследование предполагает, что может быть простой способ снизить риск.Дыхательное упражнение простое. Все, что вам нужно сделать, это вдыхать в течение пяти секунд и выдыхать в течение такого же количества времени. Делайте это по 20 минут в день, два раза в день в течение четырех недель, чтобы это имело значение, говорят исследователи.Иногда называемая частью нашей системы, отвечающей за «отдых и переваривание», парасимпатическая нервная система позволяет нам успокаиваться, легко переваривать пищу и крепко спать. Когда происходят такие виды деятельности, разница между сердечными сокращениями больше.Предыдущие исследования показали, что наша способность получать доступ к парасимпатической нервной системе и, следовательно, изменять частоту сердечных сокращений резко снижается с возрастом.Симпатическая и парасимпатическая системы влияют на выработку и выведение пептидов и белков, связанных с болезнью Альцгеймера.Ранее МедикФорум писал о вреде зеленого чая.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.