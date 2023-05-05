Симптомы слабоумия: невролог Алехина рассказала о «незаметных» изменениях личности





«При всех типах деменции до потери памяти вполне могут быть тонкие изменения личности», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Повышенная раздражительность

Плохое настроение

Психотические симптомы

"Такие признаки, как слух и видение вещей, которых нет, особенно характерны для деменции с тельцами Леви".

Оценочные комментарии

«Могут всплыть прежние предрассудки, которые держали под контролем, например, осуждающие или расистские комментарии и т. д.».

Дезориентация

Деменция - это не отдельное заболевание, а общий термин для обозначения нарушения способности запоминать, думать или принимать решения, которые мешают повседневной деятельности. Существует множество различных типов этого лишающего разума состояния, и изменения личности могут указать на многих из этих виновников.Хотя потеря памяти является одним из самых ранних признаков состояния, лишающего разума, это не единственный симптом, который может насторожить.Врач поделилась, что следующие изменения могут указывать на состояние мозга.Эксперт объяснил, что человек может легко начать раздражаться или злиться, что может привести к срыву на других. Агрессивное поведение может быть вербальным (например, ругань и угрозы) или физическим (удары и бросание предметов).По словам врача, люди с деменцией могут казаться подавленными и проявлять отсутствие интереса к занятиям, которыми они когда-то наслаждались. Это может произойти, когда человек осознает, что ему труднее выполнять определенные вещи, например поддерживать разговоры.Этот тип слабоумия, характеризующийся галлюцинациями, вызывается постепенными изменениями и повреждениями головного мозга.Этот признак связан с лобно-височной деменцией, вызывающей проблемы с поведением и речью.Еще одним признаком, который может указывать на состояние мозга, является дезориентация во времени, людях или местах.Ранее МедикФорум писал о токсичности витаминов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.