Врач Алисова делится признаками повышенной чувствительности к глютену
Глютен — это название белков, содержащихся в пшенице, ржи и ячмене, но некоторые люди могут плохо реагировать на употребление этого общего ингредиента.
Глютен, содержащийся в хлебе, выпечке, макаронах и соусах, «помогает продуктам сохранять свою форму». Подобный клею белок также можно найти в пищевых красителях, пиве и крупах.
Непереносимость глютена может привести к вздутию живота и проблемам с пищеварением. Потребление глютена может привести к диарее, запорам или даже рвоте.
Непереносимость также может проявляться как усталость, усталость и боли в теле.
"Непереносимость глютена может привести к болям в костях или суставах, головным болям, депрессии, беспокойству, туману в голове и онемению. Более заметным признаком непереносимости глютена является герпетиформный дерматит", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.
Людям рекомендуется посетить своего врача, если они подозревают, что могут быть чувствительны к глютену.
"Если целиакия исключена — и другие состояния, по-видимому, не являются причиной ваших симптомов — тогда может быть полезна безглютеновая диета".
Группы продуктов без глютена:
- Фрукты
- Овощи
- Мясо и птица
- Рыба и морепродукты
- Молочные продукты
- Фасоль, бобовые и орехи
Некоторые злаки, бобовые, семена и другие крахмалистые продукты также не содержат глютена.
К ним относятся:
- Амарант
- Аррорут
- Бобы
- Гречневая крупа
- Маниока
- Чиа
- Кукуруза
- Лен
- Овес без глютена
- Просо
- Ореховая мука
- Картофель
- Лебеда
- Рис
- Сорго
- Соя
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