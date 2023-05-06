Врач Алисова делится признаками повышенной чувствительности к глютену

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Врач Алисова делится признаками повышенной чувствительности к глютену


Глютен — это название белков, содержащихся в пшенице, ржи и ячмене, но некоторые люди могут плохо реагировать на употребление этого общего ингредиента. 


Глютен, содержащийся в хлебе, выпечке, макаронах и соусах, «помогает продуктам сохранять свою форму». Подобный клею белок также можно найти в пищевых красителях, пиве и крупах.

Непереносимость глютена может привести к вздутию живота и проблемам с пищеварением. Потребление глютена может привести к диарее, запорам или даже рвоте.

Непереносимость также может проявляться как усталость, усталость и боли в теле.

"Непереносимость глютена может привести к болям в костях или суставах, головным болям, депрессии, беспокойству, туману в голове и онемению. Более заметным признаком непереносимости глютена является герпетиформный дерматит", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.



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Людям рекомендуется посетить своего врача, если они подозревают, что могут быть чувствительны к глютену.

"Если целиакия исключена — и другие состояния, по-видимому, не являются причиной ваших симптомов — тогда может быть полезна безглютеновая диета".


Группы продуктов без глютена:
  • Фрукты
  • Овощи
  • Мясо и птица
  • Рыба и морепродукты
  • Молочные продукты
  • Фасоль, бобовые и орехи


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Некоторые злаки, бобовые, семена и другие крахмалистые продукты также не содержат глютена.

К ним относятся:
  • Амарант
  • Аррорут
  • Бобы
  • Гречневая крупа 
  • Маниока
  • Чиа
  • Кукуруза
  • Лен
  • Овес без глютена
  • Просо
  • Ореховая мука
  • Картофель
  • Лебеда
  • Рис
  • Сорго
  • Соя


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