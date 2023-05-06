Врач Алисова делится признаками повышенной чувствительности к глютену

"Непереносимость глютена может привести к болям в костях или суставах, головным болям, депрессии, беспокойству, туману в голове и онемению. Более заметным признаком непереносимости глютена является герпетиформный дерматит", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

"Если целиакия исключена — и другие состояния, по-видимому, не являются причиной ваших симптомов — тогда может быть полезна безглютеновая диета".

Фрукты

Овощи

Мясо и птица

Рыба и морепродукты

Молочные продукты

Фасоль, бобовые и орехи

Амарант

Аррорут

Бобы

Гречневая крупа

Маниока

Чиа

Кукуруза

Лен

Овес без глютена

Просо

Ореховая мука

Картофель

Лебеда

Рис

Сорго

Соя

Глютен, содержащийся в хлебе, выпечке, макаронах и соусах, «помогает продуктам сохранять свою форму». Подобный клею белок также можно найти в пищевых красителях, пиве и крупах.Непереносимость глютена может привести к вздутию живота и проблемам с пищеварением. Потребление глютена может привести к диарее, запорам или даже рвоте.Непереносимость также может проявляться какЛюдям рекомендуется посетить своего врача, если они подозревают, что могут быть чувствительны к глютену.Некоторые злаки, бобовые, семена и другие крахмалистые продукты также не содержат глютена.Ранее МедикФорум писал о необычных признаках рака.

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