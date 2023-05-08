Диетолог Пономарева рассказала, как взять себя в руки и похудеть
Похудеть хотят многие, но не у всех получается.
Будьте честны с собой
Мнение, которое часто выражается при похудении, звучит так: «Я не ем так много».
"С точки зрения диетологии, «слишком много» определяется как превышение основного уровня метаболизма плюс ежедневное потребление калорий с поправкой на собственный уровень активности. «Слишком много» означает есть больше, чем вы потребляете на самом деле — это арифметическая переменная, которая не имеет ничего общего с вашими собственными чувствами", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Этот хладнокровный расчет особенно важен, когда, например, принимают лекарства или больна эндокринная система, что негативно сказывается на обмене веществ. К сожалению, нет никаких исследований и рекомендаций относительно того, насколько именно следует уменьшить, если это так.
Самосознание и эффективность
Следующей отправной точкой является самосознание. Исследования показали, что большинство людей с избыточным весом или даже ожирением прекрасно знают, что у них слишком большой вес. Многие не делают следующего шага, докапываясь до сути причин и понимая, что их собственные привычки в еде и отсутствие физических упражнений являются факторами увеличения веса.
"Психологически легче винить обстоятельства, т.е. лекарства, которые делают вас толстыми, или болезни, которые к этому привели, стресс на работе, возможно, семейные тяготы и многое другое".
Недостаток самоэффективности означает, что люди больше не могут представить себе, что они могут изменить свою ситуацию, просто изменив свое поведение.
Возможны изменения
В нашем мозгу нервные связи, которыми мы постоянно пользуемся, сравнимы с хорошо развитой автомагистралью. Малоиспользуемые нервные связи подобны малоиспользуемым лесным тропинкам. Когда мы начинаем чаще пользоваться лесными дорогами, они постепенно превращаются в оживленные шоссе. Какие магистрали развивает ваш мозг, зависит от вас.
"Чрезвычайно важно быть по-настоящему честным с самим собой. Многие консультанты по питанию и сегодня работают с дневником, но не разрешают клиенту показывать дневник, чтобы не фальсифицировать результат".
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