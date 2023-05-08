Диетолог Пономарева рассказала, как взять себя в руки и похудеть

Будьте честны с собой

"С точки зрения диетологии, «слишком много» определяется как превышение основного уровня метаболизма плюс ежедневное потребление калорий с поправкой на собственный уровень активности. «Слишком много» означает есть больше, чем вы потребляете на самом деле — это арифметическая переменная, которая не имеет ничего общего с вашими собственными чувствами", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Самосознание и эффективность

"Психологически легче винить обстоятельства, т.е. лекарства, которые делают вас толстыми, или болезни, которые к этому привели, стресс на работе, возможно, семейные тяготы и многое другое".

Возможны изменения

"Чрезвычайно важно быть по-настоящему честным с самим собой. Многие консультанты по питанию и сегодня работают с дневником, но не разрешают клиенту показывать дневник, чтобы не фальсифицировать результат".

Мнение, которое часто выражается при похудении, звучит так: «Я не ем так много».Этот хладнокровный расчет особенно важен, когда, например, принимают лекарства или больна эндокринная система, что негативно сказывается на обмене веществ. К сожалению, нет никаких исследований и рекомендаций относительно того, насколько именно следует уменьшить, если это так.Следующей отправной точкой является самосознание. Исследования показали, что большинство людей с избыточным весом или даже ожирением прекрасно знают, что у них слишком большой вес. Многие не делают следующего шага, докапываясь до сути причин и понимая, что их собственные привычки в еде и отсутствие физических упражнений являются факторами увеличения веса.Недостаток самоэффективности означает, что люди больше не могут представить себе, что они могут изменить свою ситуацию, просто изменив свое поведение.В нашем мозгу нервные связи, которыми мы постоянно пользуемся, сравнимы с хорошо развитой автомагистралью. Малоиспользуемые нервные связи подобны малоиспользуемым лесным тропинкам. Когда мы начинаем чаще пользоваться лесными дорогами, они постепенно превращаются в оживленные шоссе. Какие магистрали развивает ваш мозг, зависит от вас.Ранее МедикФорум писал о пользе грибов шиитаки.

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