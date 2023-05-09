Врач Захарова рассказала как отрегулировать обмен веществ

Разрушение и наращивание – метаболические процессы

Чрезмерное потребление энергии

«Если вы хотите предотвратить это или хотя бы ограничить, вам следует регулярно заниматься спортом и сжигать калории. Не в последнюю очередь в этом случае важна сбалансированная и полезная диета», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Избегайте стресса

"Здесь могут помочь даже небольшие перерывы и ритуалы в повседневной жизни — подышите осознанно или подышите несколько минут свежим воздухом у окна, например. Сон также вносит решающий вклад в хорошо функционирующий обмен веществ".

«Без сомнения, вы получаете годы жизни, делая это».

Вы чувствуете себя истощенным и без энергии, хотя на самом деле вы совершенно здоровы? Это может быть связано с плохо функционирующим метаболизмом.Многие приравнивают обмен веществ к пищеварению. Это не совсем так. Метаболизм означает все биохимические процессы, происходящие в клетках организма. Пищеварение — это только предварительная стадия.Различают катаболический и анаболический метаболизм. Катаболизм означает расщепление: питательные вещества расщепляются на молекулы и химические соединения.Углеводы становятся простыми сахарами, белки — аминокислотами, а жиры — жирными кислотами и глицеридами. Так растет энергия.Проблема: любой, кто регулярно потребляет больше энергии, чем на самом деле нужно организму, набирает вес.Обильное питье также стимулирует пищеварение и, следовательно, обмен веществ.Снижение стресса также помогает на пути к оптимальному обмену веществ. Потому что стресс переводит организм в своеобразный режим побега и тем самым расшатывает обменные процессы.Если обмен веществ идет гладко, это помогает оставаться молодым естественным путем.Ранее МедикФорум писал об углеводной похмелье.

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