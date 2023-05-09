Врач Захарова рассказала как отрегулировать обмен веществ
Чувствовать себя в форме, похудеть: можно многое сказать о том, чтобы обратить внимание на свой метаболизм. Упражнения и сбалансированная диета могут многое сделать здесь, но это еще не все.
Вы чувствуете себя истощенным и без энергии, хотя на самом деле вы совершенно здоровы? Это может быть связано с плохо функционирующим метаболизмом.
Разрушение и наращивание – метаболические процессы
Многие приравнивают обмен веществ к пищеварению. Это не совсем так. Метаболизм означает все биохимические процессы, происходящие в клетках организма. Пищеварение — это только предварительная стадия.
Различают катаболический и анаболический метаболизм. Катаболизм означает расщепление: питательные вещества расщепляются на молекулы и химические соединения.
Углеводы становятся простыми сахарами, белки — аминокислотами, а жиры — жирными кислотами и глицеридами. Так растет энергия.
Врач рассказала как улучшить метаболизм.
Чрезмерное потребление энергии
Проблема: любой, кто регулярно потребляет больше энергии, чем на самом деле нужно организму, набирает вес.
«Если вы хотите предотвратить это или хотя бы ограничить, вам следует регулярно заниматься спортом и сжигать калории. Не в последнюю очередь в этом случае важна сбалансированная и полезная диета», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Обильное питье также стимулирует пищеварение и, следовательно, обмен веществ.
Избегайте стресса
Снижение стресса также помогает на пути к оптимальному обмену веществ. Потому что стресс переводит организм в своеобразный режим побега и тем самым расшатывает обменные процессы.
"Здесь могут помочь даже небольшие перерывы и ритуалы в повседневной жизни — подышите осознанно или подышите несколько минут свежим воздухом у окна, например. Сон также вносит решающий вклад в хорошо функционирующий обмен веществ".
Если обмен веществ идет гладко, это помогает оставаться молодым естественным путем.
«Без сомнения, вы получаете годы жизни, делая это».
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