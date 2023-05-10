Гепатолог Южнова: ранние признаки жировой болезни печени — симптомы могут быть «расплывчатыми»

«Число людей с этим заболеванием за последние несколько десятилетий увеличилось в результате увеличения уровня злоупотребления алкоголем. Могут быть «ранние симптомы» состояния, которые могут быть ложно отнесены к многочисленным заболеваниям.», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Боль в животе

Потеря аппетита

Усталость

Чувствую себя больным

Диарея

Общее недомогание.

Пожелтение кожи или белков глаз

Отек ног, лодыжек и ступней, вызванный скоплением жидкости

Отек живота, вызванный скоплением жидкости

Высокая температура и приступы озноба

Очень зудит кожа

Выпадение волос

Необычно изогнутые кончики пальцев и ногти

Пятнистые красные ладони

Значительная потеря веса

Слабость и истощение мышц

Проблемы со спутанностью сознания и памятью, проблемы со сном и изменения личности, вызванные накоплением токсинов в мозгу

Выделение черных смолистых фекалий и рвота кровью в результате внутреннего кровотечения

Склонность к более легкому кровотечению и синякам, например, частые кровотечения из носа и кровоточивость десен

Повышенная чувствительность к алкоголю и наркотикам, поскольку печень не может их перерабатывать.

«Если вы злоупотребляете алкоголем, у вас может быть повреждение печени, даже если у вас нет ни одного из вышеперечисленных симптомов».

Печень обладает великолепной способностью к самовосстановлению, но наступает момент, когда ее способность к самовосстановлению снижается. Со временем заболевание печени, связанное с алкоголем, может прогрессировать, но знаете ли вы, поражен ли ваш орган?Ранее МедикФорум писал о симптомах рака легких.

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