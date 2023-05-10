Гепатолог Южнова: ранние признаки жировой болезни печени — симптомы могут быть «расплывчатыми»

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Гепатолог Южнова: ранние признаки жировой болезни печени — симптомы могут быть «расплывчатыми»


Хотя вы можете наслаждаться выпивкой время от времени, каждый глоток, который вы делаете, наносит вред печени.


Печень обладает великолепной способностью к самовосстановлению, но наступает момент, когда ее способность к самовосстановлению снижается. Со временем заболевание печени, связанное с алкоголем, может прогрессировать, но знаете ли вы, поражен ли ваш орган?

«Число людей с этим заболеванием за последние несколько десятилетий увеличилось в результате увеличения уровня злоупотребления алкоголем. Могут быть «ранние симптомы» состояния, которые могут быть ложно отнесены к многочисленным заболеваниям.», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.


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Эти «расплывчатые» симптомы могут включать:
  • Боль в животе 
  • Потеря аппетита
  • Усталость
  • Чувствую себя больным
  • Диарея
  • Общее недомогание.
По мере того, как печень становится более поврежденной, могут появиться более красноречивые признаки:
  • Пожелтение кожи или белков глаз
  • Отек ног, лодыжек и ступней, вызванный скоплением жидкости
  • Отек живота, вызванный скоплением жидкости
  • Высокая температура и приступы озноба
  • Очень зудит кожа
  • Выпадение волос
  • Необычно изогнутые кончики пальцев и ногти
  • Пятнистые красные ладони
  • Значительная потеря веса
  • Слабость и истощение мышц
  • Проблемы со спутанностью сознания и памятью, проблемы со сном и изменения личности, вызванные накоплением токсинов в мозгу
  • Выделение черных смолистых фекалий и рвота кровью в результате внутреннего кровотечения
  • Склонность к более легкому кровотечению и синякам, например, частые кровотечения из носа и кровоточивость десен
  • Повышенная чувствительность к алкоголю и наркотикам, поскольку печень не может их перерабатывать.
«Если вы злоупотребляете алкоголем, у вас может быть повреждение печени, даже если у вас нет ни одного из вышеперечисленных симптомов».


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