Гепатолог Южнова: ранние признаки жировой болезни печени — симптомы могут быть «расплывчатыми»
Хотя вы можете наслаждаться выпивкой время от времени, каждый глоток, который вы делаете, наносит вред печени.
Печень обладает великолепной способностью к самовосстановлению, но наступает момент, когда ее способность к самовосстановлению снижается. Со временем заболевание печени, связанное с алкоголем, может прогрессировать, но знаете ли вы, поражен ли ваш орган?
«Число людей с этим заболеванием за последние несколько десятилетий увеличилось в результате увеличения уровня злоупотребления алкоголем. Могут быть «ранние симптомы» состояния, которые могут быть ложно отнесены к многочисленным заболеваниям.», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
Эти «расплывчатые» симптомы могут включать:
- Боль в животе
- Потеря аппетита
- Усталость
- Чувствую себя больным
- Диарея
- Общее недомогание.
- Пожелтение кожи или белков глаз
- Отек ног, лодыжек и ступней, вызванный скоплением жидкости
- Отек живота, вызванный скоплением жидкости
- Высокая температура и приступы озноба
- Очень зудит кожа
- Выпадение волос
- Необычно изогнутые кончики пальцев и ногти
- Пятнистые красные ладони
- Значительная потеря веса
- Слабость и истощение мышц
- Проблемы со спутанностью сознания и памятью, проблемы со сном и изменения личности, вызванные накоплением токсинов в мозгу
- Выделение черных смолистых фекалий и рвота кровью в результате внутреннего кровотечения
- Склонность к более легкому кровотечению и синякам, например, частые кровотечения из носа и кровоточивость десен
- Повышенная чувствительность к алкоголю и наркотикам, поскольку печень не может их перерабатывать.
«Если вы злоупотребляете алкоголем, у вас может быть повреждение печени, даже если у вас нет ни одного из вышеперечисленных симптомов».
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