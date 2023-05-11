Онколог Воробьев назвал признаки рака почки, которые важно вовремя заметить

"Несмотря на свою распространенность, рак почки может легко остаться незамеченным. Это связано с тем, что примерно в половине случаев симптомы не проявляются", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Кровь в моче

"Кровь не обязательно должна быть там все время. Он может приходить и уходить. Иногда кровь нельзя увидеть невооруженным глазом, но ее можно обнаружить с помощью простого анализа мочи".

Шишки

«Большинство видов рака почки слишком малы, чтобы вы или врач могли их почувствовать. Но ваш врач может организовать ультразвуковое сканирование, чтобы проверить наличие рака».

Другие симптомы

Потеря веса

Высокая температура и сильное потоотделение

Боль в спине с одной стороны (под ребрами), которая не проходит

Усталость

Потеря аппетита

Общее ощущение плохого самочувствия.

Рак почки является седьмой по распространенности формой рака. Выживаемость составляет около 52 процентов, однако 34 процента случаев можно предотвратить.Многие случаи не выявляются до тех пор, пока пациент не пройдет медицинские тесты по совершенно не связанным с ним проблемам.Почки являются частью мочевыделительной системы, которая отфильтровывает продукты жизнедеятельности из крови и вырабатывает мочу. В него также входят мочевой пузырь, мочеточники, уретра и простата (у мужчин). Поэтому общий признак рака почки может появиться при посещении туалета.Это может быть вызвано инфекцией, увеличением простаты или камнями в почках. Всегда обращайтесь к врачу общей практики, если заметите кровь в моче.Шишка или комок в области почки может указывать на рак.Если вы чувствуете припухлость в области почек, немедленно обратитесь к врачу.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака легких.

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