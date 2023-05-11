Врач Захарова дала 2 простых совета, как хорошо выспаться — "это ничего не стоит"

Замедлите дыхание

«Я рекомендую вам попробовать дышать животом. Положите одну руку на грудь, а другую чуть ниже грудной клетки. Когда вы вдыхаете, вы должны чувствовать, как рука на животе поднимается, а рука на груди остается относительно неподвижной. Это отличный способ сразу же успокоиться, если вы изо всех сил пытаетесь заснуть или проснулись посреди ночи, когда ваши мысли бегают», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Используйте утренний свет

«Вспышка утреннего света останавливает выработку гормона сна мелатонина и сигнализирует организму, что день начался. Утренний сигнал запустит каскад событий, и примерно через двенадцать часов уровень мелатонина начнет повышаться, подготавливая ваше тело к глубокому отдыху».

Между поддержанием здоровья сердца и улучшением работы мозга важность хорошего ночного сна для вашего здоровья совершенно не подвергается сомнению.поделилась простыми советами, как улучшить сон.Подкастер поделился, что первым шагом является медленное глубокое дыхание, так как это работает, подключаясь к скоплению клеток глубоко в мозгу, называемому голубым пятном.Если вам кажется, что вы не можете заснуть, а ваш разум скачет, это потому, что голубое пятно активно, высвобождая гормон норадреналин (химическое вещество для пробуждения) по всему мозгу.Согласно исследованиям, время, когда вы просыпаетесь утром, оказывает большое влияние на эти биологические часы. Вам необходимо каждый день сбрасывать свои биологические часы, чего можно добиться, подвергая себя воздействию дневного света.У нас есть рецепторы в задней части глаза, которые не используются для зрения. Когда свет попадает в глаз, он возбуждает рецепторы в задней части глаза, которые обнаруживают свет и посылают сигналы в область мозга, называемую супрахиазматическим ядром, вашими «главными» биологическими часами.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака легких.

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