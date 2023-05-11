Медик назвал 2 признака в глазах, которые сигнализируют о плохом здоровье

Белое кольцо в глазах

«Например, если у вас появилось белое кольцо вокруг окрашенной части глаза снаружи, и вам больше 50 лет, это может быть просто нормальной частью старения. Но если вам меньше 50 лет, это может быть признаком высокого уровня холестерина , и это стоит проверить».

Желтые глаза

«Если белки ваших глаз начинают желтеть, это может быть признаком желтухи. Это может указывать на проблемы с красными кровяными тельцами, печенью, поджелудочной железой или желчным пузырем».

Ваши глаза не только дают подсказки, когда дело доходит до изменений в вашем зрении. На самом деле, маленькие органы могут также предупредить вас о некоторых серьезных проблемах со здоровьем.От высокого уровня холестерина до рака ваши глаза могут удерживать визуальные подсказки, которые могут помочь звонить в тревожные звоночки.Врач описывает Arcus senilis, который представляет собой белое, светло-серое или голубоватое кольцо по краю роговицы. Вызванный накоплением холестерина, Arcus senilis может создать впечатление, что ваша радужка состоит из двух разных цветов.Еще одним предупредительным признаком, указывающим на то, что с вашим здоровьем что-то не так, может быть желтуха.К сожалению, желтуха может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, такие как рак поджелудочной железы или печени. Ваши глаза «редко болят», когда что-то не так, что делает регулярные проверки зрения приоритетными и центральными для выявления потенциально опасных проблем.Ранее МедикФорум писал о том, можно ли есть фрукты перед сном.

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