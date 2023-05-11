Медик назвал 2 признака в глазах, которые сигнализируют о плохом здоровье
Симптомы в глазах могут указывать на потенциально серьезные проблемы со здоровьем, включая высокий уровень холестерина.
Ваши глаза не только дают подсказки, когда дело доходит до изменений в вашем зрении. На самом деле, маленькие органы могут также предупредить вас о некоторых серьезных проблемах со здоровьем.
От высокого уровня холестерина до рака ваши глаза могут удерживать визуальные подсказки, которые могут помочь звонить в тревожные звоночки.
Белое кольцо в глазах
«Например, если у вас появилось белое кольцо вокруг окрашенной части глаза снаружи, и вам больше 50 лет, это может быть просто нормальной частью старения. Но если вам меньше 50 лет, это может быть признаком высокого уровня холестерина , и это стоит проверить».
Врач описывает Arcus senilis, который представляет собой белое, светло-серое или голубоватое кольцо по краю роговицы. Вызванный накоплением холестерина, Arcus senilis может создать впечатление, что ваша радужка состоит из двух разных цветов.
Желтые глаза
Еще одним предупредительным признаком, указывающим на то, что с вашим здоровьем что-то не так, может быть желтуха.
«Если белки ваших глаз начинают желтеть, это может быть признаком желтухи. Это может указывать на проблемы с красными кровяными тельцами, печенью, поджелудочной железой или желчным пузырем».
К сожалению, желтуха может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, такие как рак поджелудочной железы или печени. Ваши глаза «редко болят», когда что-то не так, что делает регулярные проверки зрения приоритетными и центральными для выявления потенциально опасных проблем.
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