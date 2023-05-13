Невролог Алехина дала 12 советов, как снизить риск болезни Альцгеймера на 40%

Снизьте риск болезни Альцгеймера с помощью этих 12 советов

"Это включает в себя достаточные физические нагрузки — в идеале не менее 2,5 часов в неделю", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Занимайтесь спортом, заниматься музыкой, играть в карты или готовить вместе".

"Высокое кровяное давление обязательно нужно лечить".

"С помощью слухового аппарата вы можете очень хорошо исправить снижение слуха".

Врач-невролог назвала 12 факторов риска, на которые каждый может обратить внимание, чтобы предотвратить болезнь Альцгеймера.что хорошо для вашего сердца, хорошо для вашего мозга.узнавайте новое даже в пожилом возрасте. Это держит ваш мозг занятым. Будь то музыкальный инструмент, язык или использование компьютера, попробуйте что-то новое.Следуйте классической средиземноморской диете. Ешьте много фруктов и овощей, оливкового масла и орехов. Выбирайте рыбу вместо красного мяса.Занятия в паре или в группе доставляют больше удовольствия и бросают вызов вашим клеткам мозга.Убедитесь, что вы не весите слишком много килограммов. В этом вам поможет здоровое питание и регулярные физические нагрузки.Высыпайтесь, чтобы мозг мог расщеплять токсины и восстанавливаться.Курение также вредит вашему мозгу. Бросьте курить, никогда не поздно.берегите голову в повседневной жизни и во время занятий спортом, носите шлем, например, при езде на велосипеде.регулярно проверяйте свое кровяное давление.следите за уровнем сахара в крови. Если он постоянно слишком высок, вам следует принять меры, проконсультировавшись с врачом.позаботьтесь о себе. Если вы чувствуете вялость или депрессию в течение длительного времени, имеет смысл обратиться к врачу для выяснения причины. Депрессия не должна оставаться без лечения.Отнеситесь серьезно, если заметите, что ваш слух ухудшается.Ранее МедикФорум писал о причинах отека лица.

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