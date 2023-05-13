Невролог Алехина дала 12 советов, как снизить риск болезни Альцгеймера на 40%
Многие люди беспокоятся о том, что в старости могут сойти с ума. Однако, как показывают недавние исследования, есть несколько советов, которые можно использовать для снижения риска болезни Альцгеймера. Вот двенадцать самых важных.
Снизьте риск болезни Альцгеймера с помощью этих 12 советов
Врач-невролог назвала 12 факторов риска, на которые каждый может обратить внимание, чтобы предотвратить болезнь Альцгеймера.
1. Упражнение: что хорошо для вашего сердца, хорошо для вашего мозга.
"Это включает в себя достаточные физические нагрузки — в идеале не менее 2,5 часов в неделю", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
2. Психическое здоровье: узнавайте новое даже в пожилом возрасте. Это держит ваш мозг занятым. Будь то музыкальный инструмент, язык или использование компьютера, попробуйте что-то новое.
3. Здоровое питание. Следуйте классической средиземноморской диете. Ешьте много фруктов и овощей, оливкового масла и орехов. Выбирайте рыбу вместо красного мяса.
4. Социальные контакты. Занятия в паре или в группе доставляют больше удовольствия и бросают вызов вашим клеткам мозга.
"Занимайтесь спортом, заниматься музыкой, играть в карты или готовить вместе".
5. Уменьшите лишний вес. Убедитесь, что вы не весите слишком много килограммов. В этом вам поможет здоровое питание и регулярные физические нагрузки.
6. Высыпайтесь. Высыпайтесь, чтобы мозг мог расщеплять токсины и восстанавливаться.
7. Не курите. Курение также вредит вашему мозгу. Бросьте курить, никогда не поздно.
8. Избегайте травм головы: берегите голову в повседневной жизни и во время занятий спортом, носите шлем, например, при езде на велосипеде.
9. Проверяйте высокое кровяное давление: регулярно проверяйте свое кровяное давление.
"Высокое кровяное давление обязательно нужно лечить".
10. Проверьте диабет: следите за уровнем сахара в крови. Если он постоянно слишком высок, вам следует принять меры, проконсультировавшись с врачом.
11. Лечение депрессии: позаботьтесь о себе. Если вы чувствуете вялость или депрессию в течение длительного времени, имеет смысл обратиться к врачу для выяснения причины. Депрессия не должна оставаться без лечения.
12. Остерегайтесь потери слуха.Отнеситесь серьезно, если заметите, что ваш слух ухудшается.
"С помощью слухового аппарата вы можете очень хорошо исправить снижение слуха".
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