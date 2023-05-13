Стресс и бедность способствует гипертонии - врач Андреева назвала симптомы

«Самый распространенный способ, которым пациенты узнают, что у них высокое кровяное давление, — это случайное совпадение во время общего осмотра здоровья», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Важно иметь в виду, что симптомы артериального давления очень обширны. И часто бывает трудно определить, что на первом месте — артериальное давление или симптомы стресса до или после гипертонической болезни».

Некоторые симптомы, которые могут проявляться у пациентов с высоким кровяным давлением. Врач предупредил о затуманенном зрении, болях в груди, одышке, головокружении, головных болях и кровотечениях из носа.Примеры гипертонических состояний включают ишемическую болезнь сердца и сердечные приступы.Образ жизни человека оказывает огромное влияние на показатели артериального давления. Есть обширные исследования, которые показывают, что избыточный вес, стресс, малоподвижный образ жизни или высокое потребление соли или жира увеличивают риск высокого кровяного давления.Хорошая новость заключается в том, что для этих причин риск можно значительно снизить, просто следуя здоровому и активному образу жизни. Ведение здорового образа жизни включает в себя: уменьшение потребления соли, снижение веса, более частые физические упражнения, отказ от курения и снижение потребления алкоголя.Повышенный уровень стресса, который может способствовать высокому кровяному давлению, может быть повышен из-за кризиса стоимости жизни и бедности.Ранее МедикФорум писал о причинах отеках лица.

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