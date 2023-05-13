Кардиолог Варфоломеев рекомендует ходьбу для улучшения здоровья сердца

«Ходьба снижает кровяное давление, снижает риск развития диабета и снижает уровень холестерина», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"Ежедневные шаги повышают уровень ЛПВП (липопротеинов высокой плотности), что, в свою очередь, снижает уровень холестерина ЛПНП (липопротеинов низкой плотности). Гуляя, вы способны защитить сердце от глюкозы в крови и вредного холестерина".

«Вместо того, чтобы выбирать красное мясо, стремитесь к диете с высоким содержанием фруктов, овощей, жирной рыбы и птицы».

Что касается диабета, слишком много сахара в крови может повредить кровеносные сосуды, которые снабжают сердце кровью, насыщенной кислородом. А высокий уровень холестерина может слипаться и оседать на стенках артерий, тем самым ограничивая приток крови к сердцу.Кардиолог рекомендует всем двигаться не менее 150 минут в неделю.Чтобы это учитывалось в улучшении здоровья сердечно-сосудистой системы, очень важно, чтобы вы чувствовали себя немного теплее во время ходьбы. В дополнение к включению ходьбы в вашу повседневную жизнь, еще одна область, над которой вы можете работать, чтобы улучшить здоровье вашего сердца, — это питание.Снижение потребления красного мяса может помочь снизить уровень холестерина и поддержать здоровье вашего сердца.Большинству из нас может помочь традиционная средиземноморская диета. Это означает есть меньше мяса и больше рыбы и белков растительного происхождения, таких как чечевица, орехи и семена, а также много фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов.Ранее МедикФорум писал о причинах отеках лица.

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