Нутрициолог Строков назвал напитки для снижения стресса и улучшения сна

«Исследование показало, что удивительное количество различных видов чая может снизить стресс и привести к лучшему сну и расслаблению. Настои травяных чаев, вероятно, более известны своими успокаивающими свойствами. Но исследования также подтверждают, что зеленый чай, улун и типичная британская чашка чая оказывают эффект даже при употреблении всего двух чашек в день», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Было обнаружено, что сон менее шести часов в сутки повышает уровень С-реактивного белка, что указывает на то, что организм борется с воспалением».

В новом исследовании изучались факторы, которые могут способствовать улучшению сна.Они обнаружили, что качество, эффективность и продолжительность сна могут быть улучшены с помощью нескольких видов чая. В частности, зеленый чай, немецкая ромашка, лаванда, роза, жасмин и пассифлора казались мощными.Исследователи процитировали «активные соединения» в чае, которые могут помочь заснуть, такие как полифенолы, L-теанин, теафлавины и теарубигины. И L-теанин, аминокислота, и ГАМК оказывают прямое воздействие на мозг, помогая активировать пути, которые снижают стресс и создают спокойствие и расслабление.Врач предупредил о пагубных последствиях для здоровья слишком короткого сна.Сон менее семи часов в сутки связан с повышенным риском развития диабета 2 типа, ожирения, гипертонии, депрессии и нарушения иммунной функции.Ранее МедикФорум писал о причинах неприятного запаха тела.

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