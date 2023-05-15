Нутрициолог Строков объяснил, почему важно пить чай матча холодным "настоящий ускоритель метаболизма"

Вот как делают порошок матча

Вот как "зеленый порошок" улучшает здоровье

"Любой, кто пьет матча, чувствует действие порошка относительно сразу: примерно через час многие чувствуют себя более бодрыми и способными концентрироваться. Это из-за кофеина. Поскольку организм усваивает кофеин из чая, в котором он связан, иначе, чем из кофе, он оказывает более медленное, продолжительное и меньшее вредное воздействие на желудок", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Почему чай матча следует пить холодным

"Благодаря низкой температуре воды витамины, содержащиеся в этом варианте матча, не разрушаются".

Порошок не только используют на кухне, но и исследуют в исследовательских лабораториях — и там уже доказано множество положительных эффектов порошка матча на здоровье человека.Чай делают из тенча — листовой мякоти. Как правило, растения притеняют за несколько недель до сбора урожая. Это позволяет им немного дольше созревать и хранить больше перспективных веществ. Процесс измельчения происходит очень медленно. Так ткань листа зеленого чая превращается в ярко-зеленый порошок.Матчу не только пьют, но и едят. В специальной форме порошковый чай также подходит для улучшения и естественного окрашивания выпечки, шоколада, мороженого или блюд из риса.Помимо удовольствия, матча также может быть полезна для вашего здоровья. Он использовался в традиционной китайской медицине на протяжении тысячелетий.Кроме того, у кофеина в матче есть противник, который положительно влияет на его действие:делает вас более спокойным и уравновешенным и тем самым способствует тому, что наслаждение матча повышает бдительность и снижает чувство стресса.которых много в матча, помогают защитить клетки и укрепить иммунную систему.Холодный чай можно приготовить в классическом шейкере: от одной до четырех мерных ложек порошка взбалтывают со 150-500 миллилитрами воды. Кубики льда также охлаждают напиток.Ранее МедикФорум писал о вреде избытка фруктов.

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