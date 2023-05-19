Врач Строков дал 3 рекомендации, чтобы жить дольше - сон, приседания и употребление спермидина

«Аутофагия — это встроенная в организм система удаления клеточных отходов, которая замедляет скорость нашего старения. Эта активность уменьшается по мере того, как мы становимся старше, но каждый может сделать что-то простое, чтобы активировать аутофагическое голодание», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Самый простой способ ввести спермидин в свой рацион — это использовать грибы шитаке или пищевую добавку".

Простое решение —потому что, когда мы спим, мы также непреднамеренно голодаем. Еще один необычный совет—Связанная с возрастом потеря массы и функции скелетных мышц, саркопения, связана с физической слабостью и повышенным риском заболеваемости. Таким образом, чем больше человек поддерживает свои мышцы, тем ниже риск остеопороза , неподвижности в более позднем возрасте и переломов в результате падений.Все знают, насколько серьезным может быть перелом бедра в пожилом возрасте.Очень простое упражнение, которое мы можем выполнять, — это регулярно подниматься и опускаться с пола, чтобы укрепить нижнюю часть тела и улучшить баланс. Одно исследование на самом деле показало, что наличие баланса, чтобы сидеть и вставать, на самом деле предсказывает смертность.Потреблениесоединения, содержащегося в грудном молоке и сперме, обратно коррелирует с заболеваемостью сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертностью.Ранее МедикФорум писал о полезных и вредных видах мяса.

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