Дешевое лекарство от высокого давления помогает избавиться от прыщей у взрослых
Келли Корник чудесным образом избавилась от прыщей во взрослом возрасте, когда ей прописали лекарство от кровяного давления.
39-летняя Келли Корник с подросткового возраста страдала тяжелой формой акне, утверждая, что «ничего не помогало», пока она не попробовала спиронолактон, лекарство от кровяного давления.
Мать троих детей сказала, что «похоже, ничего не помогло» от ее прыщей, добавив: «Они могут пройти на некоторое время, но потом снова вспыхнут».
«Сначала я начал с более низкой дозы, и наступило улучшение. Затем я перешел на более высокую дозу, и примерно через три месяца все исчезло, все пятна исчезли», - сказала женщина.
Теперь более 400 женщин приняли участие в испытаниях.
«Результаты показали, что у женщин, принимавших спиронолактон, наблюдалось значительное улучшение состояния акне через 12 и 24 недели по сравнению с женщинами, принимавшими плацебо», — говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Спиронолактон лечит отеки (накопление жидкости), высокое кровяное давление и гормональные нарушения. Некоторые люди могут испытывать побочные эффекты, такие как головокружение, тошнота, мышечные спазмы и усталость.
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