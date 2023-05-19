Дешевое лекарство от высокого давления помогает избавиться от прыщей у взрослых

«Результаты показали, что у женщин, принимавших спиронолактон, наблюдалось значительное улучшение состояния акне через 12 и 24 недели по сравнению с женщинами, принимавшими плацебо», — говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин, комментируя исследование специально для МедикФорум.

39-летняя Келли Корник с подросткового возраста страдала тяжелой формой акне, утверждая, что «ничего не помогало», пока она не попробовала спиронолактон, лекарство от кровяного давления.Мать троих детей сказала, что «похоже, ничего не помогло» от ее прыщей, добавив:ТеперьСпиронолактон лечит отеки (накопление жидкости), высокое кровяное давление и гормональные нарушения. Некоторые люди могут испытывать побочные эффекты, такие как головокружение, тошнота, мышечные спазмы и усталость.Ранее МедикФорум писал о полезных и вредных видах мяса.

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