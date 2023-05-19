Кардиолог Варфоломеев назвал 7 продуктов, которые повышают холестерин





«Эта скрытая опасность обычно вызывает чрезвычайные ситуации, такие как инсульты или сердечные приступы, из-за накопления бляшек в ваших артериях, что является тревожным способом обнаружить, что у вас есть проблема», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Пища, содержащая холестерин, — это продукты с более высоким содержанием насыщенных жиров, такие как молочные продукты, животные жиры, жирное мясо, выпечка, жареная пища, ультра-обработанные продукты, а также продукты с высоким уровнем свободных сахаров, которые легко преобразуются организмом. в жир и напрямую влияют на выработку эндогенного холестерина».

Со временем жир может накапливаться в артериях, вызывая их закупорку, что может привести к неотложным состояниям, таким как сердечные приступы и инсульты.Шесть из десяти взрослых имеют высокий уровень холестерина, причем многие совершенно не подозревают, что он у них есть. Почему? Потому что высокий уровень холестерина обычно не вызывает никаких симптомов. Единственный способ узнать, повышен ли уровень холестерина в крови — регулярно сдавать анализы крови.Есть несколько факторов, которые могут вызвать высокий уровень холестерина, и диета является одним из них.Семь видов продуктов, которых следует избегать, если у вас высокий уровень холестерина или вы находитесь в группе риска.Ультраобработанные продукты обычно состоят из пяти или более ингредиентов. Они также содержат промышленные вещества, такие как консерванты, эмульгаторы, подсластители, искусственные красители и ароматизаторы.Ранее МедикФорум писал о полезных и вредных видах мяса.

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