Онколог Воробьев: 2 признака рака, которые «могут усиливаться по утрам»





"Головные боли и кашель, которые усиливаются по утрам, могут быть тревожными сигналами, которые нельзя игнорировать", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Головные боли





«Когда вы лежите в постели всю ночь, спинномозговая жидкость накапливается в мозгу, поскольку опухоль блокирует его естественное кровообращение. Головная боль имеет тенденцию уменьшаться в течение дня».

Кашель

"Кашель — это рефлекс, защищающий инфекционные организмы от попадания в легкие. При раке легких опухоль может частично блокировать дыхательные пути и задерживать слизь в течение ночи".

Симптомы рака часто расплывчаты и плохо определены, что затрудняет диагностику заболевания. Хотя легко отмахнуться от новых тонких изменений, они могут указывать на смертельно опасное состояние.То, как вы себя чувствуете первым делом утром, может содержать подсказки.Врач объяснил, что опухоли головного мозга «характерно» вызывают головные боли, которые усиливаются по утрам.Согласно исследованию около 77 процентов пациентов с раком головного мозга страдают от головных болей напряжения. Ключевым признаком головной боли напряжения является то, что она ощущается с обеих сторон головы.Врач отметил, что при ощущении с обеих сторон боль может быть «сильнее на стороне опухоли».Другие явные признаки опухолей головного мозга могут включать судороги, плохое самочувствие и тошноту, изменения личности, чувство сонливости, потерю памяти, онемение и слабость одной стороны тела, затруднение речи и изменения зрения.Кашель считается одним из основных признаков рака легких, но этот симптом также может усиливаться по утрам.Многие пациенты с раком легких являются курильщиками и, как правило, страдают от кашля курильщика , который также часто беспокоит по утрам.Ранее МедикФорум писал о том, как снизить давление.

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