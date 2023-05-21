Диетолог Пономарева: аквааэробика сжигает много хорошо подходит пожилым для похудения

"Плавучесть воды защищает и разгружает суставы, и все же вам приходится бороться с сопротивлением воды, которое бросает вызов мышцам. Это делает аквааэробику щадящим и одновременно эффективным видом спорта", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Если вода холодная, вы сжигаете калории, потому что вашему метаболизму приходится работать интенсивнее, чтобы согреться. Если вода очень теплая, организму также приходится сжигать много калорий, чтобы снизить температуру тела, несмотря на физическую нагрузку".

Аквааэробика – один из тех видов спорта, который крайне недооценивают. Большинство людей думают о пожилых людях, которые хотят защитить свои суставы и поэтому переключаются на водные виды спорта. Аквааэробика предлагает множество преимуществ даже для молодых людей.В совместной щадящей тренировке всего тела с весельем выполняются определенные упражнения, такие как прыжки в воду или бег трусцой в воде. Однако сопротивление воды делает упражнения намного более напряженными, чем на суше.Несмотря на то, что вода не похожа на воду, вы сжигаете в среднем 400 калорий всего за полчаса занятий аквааэробикой. Это довольно много и делает тренировку интересной для людей, желающихТе, кто хочет защитить свои суставы, часто сталкиваются с трудностями при поиске подходящей кардиотренировки. Бег трусцой, езда на велосипеде и тому подобное могут быть довольно тяжелыми для суставов и спины из-за частого повторения одного и того же движения.Плавучесть в воде гарантирует, что вам придется нести только около десяти процентов веса вашего тела. Вода разгружает суставы, но все же может привести в действие сердечно-сосудистую систему.Ранее МедикФорум писал о пользе овощей.

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