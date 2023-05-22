Нутрициолог Строков рекомендует богатый белком завтрак, который защищает от Альцгеймера

«Профилактика лучше, чем лечение», поэтому он ежедневно предпринимает шаги, чтобы поддерживать свой мозг в форме», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Мне нравится начинать свой день с (насыщенных белком) яиц или копченой рыбы, потому что они приятны на вкус и дольше сохраняют чувство сытости».

Исследования продолжают открывать новые способы уменьшения симптомов или замедления снижения когнитивных функций, связанных с деменцией.Доктор поделился, что самое первое, что он делает ежедневно, чтобы предотвратить состояние, — это «большой завтрак».В то время как рекомендации предполагают, что вы должны стремиться потреблять от 45 до 55 граммов белка в день, Строков считает, что вам нужно больше. Особенно, когда вы становитесь старше, чтобы поддерживать свои кости и мышцы в хорошей форме.Более того, врач сказал, что употребление большего количества белка также можетРезультаты исследования показали, что диета, богатая белком, такая как мясо и бобовые, может помочь предотвратить заболевание мозга.Исследовательская группа обнаружила, что участники с более высоким уровнем белка в рационе с меньшей вероятностью имели высокий уровень Aβ (амилоидного белка) в мозгу.Ранее МедикФорум писал о пользе обезжиренного молока.

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