Нутрициолог Строков рекомендует богатый белком завтрак, который защищает от Альцгеймера
Нцтрициолог поделился двумя вариантами завтрака, которые он выбирает, чтобы снизить риск слабоумия.
Исследования продолжают открывать новые способы уменьшения симптомов или замедления снижения когнитивных функций, связанных с деменцией.
«Профилактика лучше, чем лечение», поэтому он ежедневно предпринимает шаги, чтобы поддерживать свой мозг в форме», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Доктор поделился, что самое первое, что он делает ежедневно, чтобы предотвратить состояние, — это «большой завтрак».
«Мне нравится начинать свой день с (насыщенных белком) яиц или копченой рыбы, потому что они приятны на вкус и дольше сохраняют чувство сытости».
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В то время как рекомендации предполагают, что вы должны стремиться потреблять от 45 до 55 граммов белка в день, Строков считает, что вам нужно больше. Особенно, когда вы становитесь старше, чтобы поддерживать свои кости и мышцы в хорошей форме.
Более того, врач сказал, что употребление большего количества белка также может помочь защитить от болезни Альцгеймера.
Результаты исследования показали, что диета, богатая белком, такая как мясо и бобовые, может помочь предотвратить заболевание мозга.
Исследовательская группа обнаружила, что участники с более высоким уровнем белка в рационе с меньшей вероятностью имели высокий уровень Aβ (амилоидного белка) в мозгу.
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