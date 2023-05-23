Врач Андреева дала 3 совета по «естественному снижению артериального давления

«Чтобы попытаться снизить кровяное давление естественным путем, вам следует подумать об улучшении своего рациона. В частности, людям лучше «делать здоровый выбор, включая больше фруктов и овощей», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Вы должны избегать добавления дополнительной соли в пищу. И обратите внимание на «код светофора» на упаковке пищевых продуктов».

Улучшите свой рацион, съедая не менее пяти порций фруктов и овощей в день

Не используйте соль для приправы к еде

Ограничьте употребление алкоголя и напитков с кофеином.

Любое значение артериального давления 140/90 мм рт.ст. считается гипертонией (т.е. высоким кровяным давлением), что может быть опасно. Без контроля над чтением вы подвергаетесь повышенному риску инсульта или сердечного приступа.Каждый должен стремиться есть не менее пяти порций фруктов и овощей каждый день.Еще один главный совет от Андреевой —Вы должны стремиться съедать менее 6 г соли в день.Два напитка, которые вам лучше ограничить, — этоРанее МедикФорум писал о симптомах рака легких.

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