Врач Андреева дала 3 совета по «естественному снижению артериального давления
Вам следует улучшить свою диету, если вы хотите снизить высокое кровяное давление.
Любое значение артериального давления 140/90 мм рт.ст. считается гипертонией (т.е. высоким кровяным давлением), что может быть опасно. Без контроля над чтением вы подвергаетесь повышенному риску инсульта или сердечного приступа.
«Чтобы попытаться снизить кровяное давление естественным путем, вам следует подумать об улучшении своего рациона. В частности, людям лучше «делать здоровый выбор, включая больше фруктов и овощей», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
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Каждый должен стремиться есть не менее пяти порций фруктов и овощей каждый день.
Еще один главный совет от Андреевой — уменьшить потребление соли.
«Вы должны избегать добавления дополнительной соли в пищу. И обратите внимание на «код светофора» на упаковке пищевых продуктов».
Вы должны стремиться съедать менее 6 г соли в день.
Два напитка, которые вам лучше ограничить, — это алкоголь и напитки с кофеином, которые повышают кровяное давление.
Три главных совета, которые помогут снизить артериальное давление естественным путем:
- Улучшите свой рацион, съедая не менее пяти порций фруктов и овощей в день
- Не используйте соль для приправы к еде
- Ограничьте употребление алкоголя и напитков с кофеином.
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