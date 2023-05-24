5 признаков того, что вы едите слишком много сахара - эндокринолог Гуреева

"Мы должны потреблять не более 50 граммов сахара для ежедневного потребления энергии в 2000 калорий. Звучит как много? Не совсем. В зависимости от ситуации эту рекомендацию уже можно превысить двумя стаканами апельсинового сока. Эти секретные сахарные бомбы могут привести не только к ожирению, но в долгосрочной перспективе и в худшем случае к диабету и сердечным заболеваниям", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Слабая иммунная система

Усталость

Проблемы с пищеварением

Вы часто страдаете кариесом

Прыщи

Здесь печенье, там коктейль, а между ними плитка шоколада. Все мы знаем, что эти лакомства – настоящие сахарные бомбы.Продукты с высоким содержанием сахара могут ослабить нашу иммунную систему. Высокое потребление сахара обычно связано с более бедной питательными веществами диетой.Когда послеобеденный спад снова обрушивается на нас, плитка шоколада является спасением в нужде, настоящим зарядом энергии. Но удовольствие длится недолго, вскоре после этого вы снова чувствуете слабость и вялость.Если сахара слишком много, наша кишечная флора может быстрее выйти из равновесия, что не только проявляется в виде неприятных проблем с пищеварением, но и негативно влияет на нашу иммунную систему.Употребление большого количества сахара создает большую нагрузку на зубы. Например, если мы не чистим зубы после колы, они остаются подверженными воздействию сахарной среды во рту.Как и наш кишечник, наша кожа бунтует, когда мы потребляем слишком много сахара. Причина? Обычно коллаген и эластин сохраняют нашу кожу упругой и здоровой. Если мы едим слишком много сладкого, наш организм больше не может правильно перерабатывать сахар. Затем сахар связывается с этими белками, которые больше не могут выполнять свою задачу должным образом.Ранее МедикФорум писал о симптомах высокого холестерина.

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