5 признаков того, что вы едите слишком много сахара - эндокринолог Гуреева
Вы чувствуете постоянную усталость, а ваша кожа покрыта раздражающими загрязнениями? Это лишь два из нескольких предупредительных признаков, указывающих на чрезмерное потребление сахара. Мы показываем, какие признаки вашего тела также являются подсказкой с помощью столба забора, покрытого сахаром.
Здесь печенье, там коктейль, а между ними плитка шоколада. Все мы знаем, что эти лакомства – настоящие сахарные бомбы.
"Мы должны потреблять не более 50 граммов сахара для ежедневного потребления энергии в 2000 калорий. Звучит как много? Не совсем. В зависимости от ситуации эту рекомендацию уже можно превысить двумя стаканами апельсинового сока. Эти секретные сахарные бомбы могут привести не только к ожирению, но в долгосрочной перспективе и в худшем случае к диабету и сердечным заболеваниям", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Слабая иммунная система
Продукты с высоким содержанием сахара могут ослабить нашу иммунную систему. Высокое потребление сахара обычно связано с более бедной питательными веществами диетой.
Усталость
Когда послеобеденный спад снова обрушивается на нас, плитка шоколада является спасением в нужде, настоящим зарядом энергии. Но удовольствие длится недолго, вскоре после этого вы снова чувствуете слабость и вялость.
Проблемы с пищеварением
Если сахара слишком много, наша кишечная флора может быстрее выйти из равновесия, что не только проявляется в виде неприятных проблем с пищеварением, но и негативно влияет на нашу иммунную систему.
Вы часто страдаете кариесом
Употребление большого количества сахара создает большую нагрузку на зубы. Например, если мы не чистим зубы после колы, они остаются подверженными воздействию сахарной среды во рту.
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Прыщи
Как и наш кишечник, наша кожа бунтует, когда мы потребляем слишком много сахара. Причина? Обычно коллаген и эластин сохраняют нашу кожу упругой и здоровой. Если мы едим слишком много сладкого, наш организм больше не может правильно перерабатывать сахар. Затем сахар связывается с этими белками, которые больше не могут выполнять свою задачу должным образом.
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